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İzmir'de 107 yıl hapis cezası olan 16 yaşındaki hükümlü yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hırsızlık suçuna karışan ve hakkında 15 farklı dosyada toplam 107 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 yaşındaki bir hükümlü yakalandı.

Haber Merkezi
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İzmir'de 107 yıl hapis cezası olan 16 yaşındaki hükümlü yakalandı
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Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesi'nde iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında failin kimliğini tespit etti.

Polis, A.Ç'yi (16) dün kovalamaca sonucu yakaladı.

UYAP sorgusunda hırsızlık suçundan hakkında 15 ayrı dosyadan toplam 107 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen A.Ç'nin, ayrıca 103 farklı hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirlendi.

Hükümlünün, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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