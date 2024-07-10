  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'de 15 Temmuz’da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli
Takip Et

İzmir'de 15 Temmuz’da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirimli olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de 15 Temmuz’da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli
Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirimli ulaşım sağlanacak.

İZBAN'da seferler ücretsiz olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.

Satın alma karar süreci nedir? Tüketici davranışını etkileyen faktörler!Satın alma karar süreci nedir? Tüketici davranışını etkileyen faktörler!Yaşam

 

AKOM'dan İstanbul'un bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısıAKOM'dan İstanbul'un bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısıGündem

 