İzmir'de 15 Temmuz’da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirimli olacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirimli ulaşım sağlanacak.
İZBAN'da seferler ücretsiz olacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.