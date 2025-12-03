İzmir'de 24 saatlik su kesintisi yapılacak

  1. Ekonomim
İzmir'in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 24 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

İZSU'dan yapılan açıklamada, Narlıdere ilçesi Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak Kavşağı'nda meydana gelen Q800'lük çelik boru hattındaki arıza nedeniyle, yarın saat 10.00'dan 4 Aralık Perşembe günü saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Kesintiden Narlıdere ilçesi Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamının etkileneceği belirtildi.

Ayrıca, arızanın onarılmasının ardından depo seviyeleri ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinin zaman alabileceği, kullanım yoğunluğu nedeniyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinden farklı olabileceği ifade edildi.

