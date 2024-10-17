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İzmir'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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İzmir'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
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Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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