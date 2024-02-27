Jacob Rothschild kimdir? Jacob Rothschild'in aldığı ödüller ve onurlar nelerdir?
Jacob Rothschild, 4. Baron Rothschild, 26 Şubat 2024'te 87 yaşında vefat etti. Jacob Rothschild'in ölüm haberi ile birlikte kim olduğu araştırılmaya başlandı. Rothschild iş, finans ve İngiliz kamusal yaşamında önemli roller üstlendi ve çeşitli hayırseverlik ve hayırseverlik alanlarında aktifti. Peki, Jacob Rothschild kimdir? Aldığı onurlar ve ödüller nelerdir? İşte detaylar…
29 Nisan 1936'da Cambridge'deki Merton Hall'da doğan Nathaniel Charles Jacob Rothschild, Victor Rothschild, 3. Baron Rothschild'in ilk eşi Barbara Judith Rothschild'den en büyük oğluydu. Babası Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, annesi ise evlendiklerinde Ortodoks Yahudiliğe geçti. Rothschild, Eton Koleji'nde eğitim gördü ve ardındanOxford'daki Christ Church'te Hugh Trevor-Roper'ın eğitmenliğiyle tarihte birincilik kazandı. Oxford'da Bullingdon Kulübü'nün bir üyesiydi. Emma Georgina Rothschild onun üvey kız kardeşidir ve Amschel Rothschild de üvey erkek kardeşidir.
Birçok finans şirketi ve varlık yönetim şirketinin kurucusu ve yöneticisi olan Rothschild, aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat koleksiyonlarının sergilendiği Londra'daki Ulusal Galeri'nin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.
Onurlar ve ödüller
Birleşik Krallık'ta
- Liyakat Nişanı Üyesi (OM) – 2002
- Britanya İmparatorluğu Düzeni Şövalye Büyük Haçı (GBE) - 1998 Yeni Yıl Onurları , "Sanata ve Mirasa hizmetler için."
- Kraliyet Viktorya Tarikatı Komutanı (CVO) – 2020 Yeni Yıl Onurları , "Prens Konseyi, Cornwall Dükalığı'na hizmetler için "
- Galler Prensi Sanat Hayırseverliği Madalyası 2013
- Oxford, Londra, Exeter, Keele, Newcastle ve Warwick üniversitelerinden fahri dereceler aldı
- Britanya Akademisi Onursal Üyesi (Hon FBA) – 1998
- Kraliyet Sanat Koleji Kıdemli Üyesi (FRCA) – 1992
- King's College London Onursal Üyesi (Hon FKC) – 2002
- "Yılın Apollo Kişiliği" – 2002
- Yahudi Politikası Enstitüsü Onursal Başkanı - 2002
- Mont Blanc Ödülü – 2004
- St Petersburg Üç Yüzüncü Yıl Madalyası – 2005
- Christ Church'ün Onursal Öğrencisi , Oxford - Mart 2006
Birleşik Devletlerde
- Dünya Anıtlar Fonu Hadrian Ödülü – 1995
- Klasik Amerika - Arthur Ross Ödülü 1998
- Iris Vakfı Ödülü – BARD Enstitüsü 1999
- Amerikan Başarı Akademisi 2000 Altın Tabak Ödülü
- Roma'daki Amerikan Akademisinin Yüzüncü Yıl Madalyası - 2002
- Kennedy Center'ın Uluslararası Komitesi Yaşam Boyu Başarı Sanatta Altın Madalya Ödülü 2006
- Royal Oak Vakfı "Zamansız Tasarım Ödülü" – 2009
- J. Paul Getty Madalyası – 2014
Kıta Avrupası'nda
- Navigator Henry Nişanı Komutanı (1985) - Portekiz
- Brüksel'deki Europa Nostra Onur Madalyası – 2003
- Saranda Şehri'nin Özgürlüğü – Arnavutluk 2003
- Gennadius Kütüphanesi Mütevelli Heyeti Yıllık Ödülü 2010 Onur Sahibi
- Ulusal Bayrak Düzeni – Arnavutluk 2014
İsrail'de
- Sir Winston Churchill Ödülü (2004)
- Weizmann Ödülü (İsrail Devleti'nin 50. Yıldönümü)
- Kudüs İbrani Üniversitesi'nden fahri derece
- Kudüs Şehri ve İsrail Müzesi'nden fahri burslar, İngiliz Milletler Topluluğu Yahudi Konseyi Ödülü.