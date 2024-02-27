Jacob Rothschild kimdir? Jacob Rothschild'in aldığı ödüller ve onurlar nelerdir?

29 Nisan 1936'da Cambridge'deki Merton Hall'da doğan Nathaniel Charles Jacob Rothschild, Victor Rothschild, 3. Baron Rothschild'in ilk eşi Barbara Judith Rothschild'den en büyük oğluydu. Babası Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, annesi ise evlendiklerinde Ortodoks Yahudiliğe geçti. Rothschild, Eton Koleji'nde eğitim gördü ve ardındanOxford'daki Christ Church'te Hugh Trevor-Roper'ın eğitmenliğiyle tarihte birincilik kazandı. Oxford'da Bullingdon Kulübü'nün bir üyesiydi. Emma Georgina Rothschild onun üvey kız kardeşidir ve Amschel Rothschild de üvey erkek kardeşidir.

Birçok finans şirketi ve varlık yönetim şirketinin kurucusu ve yöneticisi olan Rothschild, aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat koleksiyonlarının sergilendiği Londra'daki Ulusal Galeri'nin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

Onurlar ve ödüller

Birleşik Krallık'ta

Liyakat Nişanı Üyesi (OM) – 2002

Britanya İmparatorluğu Düzeni Şövalye Büyük Haçı (GBE) - 1998 Yeni Yıl Onurları , "Sanata ve Mirasa hizmetler için."

Kraliyet Viktorya Tarikatı Komutanı (CVO) – 2020 Yeni Yıl Onurları , "Prens Konseyi, Cornwall Dükalığı'na hizmetler için "

Galler Prensi Sanat Hayırseverliği Madalyası 2013

Oxford, Londra, Exeter, Keele, Newcastle ve Warwick üniversitelerinden fahri dereceler aldı

Britanya Akademisi Onursal Üyesi (Hon FBA) – 1998

Kraliyet Sanat Koleji Kıdemli Üyesi (FRCA) – 1992

King's College London Onursal Üyesi (Hon FKC) – 2002

"Yılın Apollo Kişiliği" – 2002

Yahudi Politikası Enstitüsü Onursal Başkanı - 2002

Mont Blanc Ödülü – 2004

St Petersburg Üç Yüzüncü Yıl Madalyası – 2005

Christ Church'ün Onursal Öğrencisi , Oxford - Mart 2006

Birleşik Devletlerde

Dünya Anıtlar Fonu Hadrian Ödülü – 1995

Klasik Amerika - Arthur Ross Ödülü 1998

Iris Vakfı Ödülü – BARD Enstitüsü 1999

Amerikan Başarı Akademisi 2000 Altın Tabak Ödülü

Roma'daki Amerikan Akademisinin Yüzüncü Yıl Madalyası - 2002

Kennedy Center'ın Uluslararası Komitesi Yaşam Boyu Başarı Sanatta Altın Madalya Ödülü 2006

Royal Oak Vakfı "Zamansız Tasarım Ödülü" – 2009

J. Paul Getty Madalyası – 2014

Kıta Avrupası'nda

Navigator Henry Nişanı Komutanı (1985) - Portekiz

Brüksel'deki Europa Nostra Onur Madalyası – 2003

Saranda Şehri'nin Özgürlüğü – Arnavutluk 2003

Gennadius Kütüphanesi Mütevelli Heyeti Yıllık Ödülü 2010 Onur Sahibi

Ulusal Bayrak Düzeni – Arnavutluk 2014

İsrail'de