Japonya, Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu mu getiriyor?

Son dönemlerde iltica başvurularındaki artış ve kaçak çalışma gibi sorunlarla mücadele eden Japonya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kapıda vize uygulamasına son verdiği iddiası ortaya atıldı.

Embassy of Japan'da yer aldığı iddia edilen haberde, Japonya'nın 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize zorunluluğu getireceğini duyuruldu.

Sitede yer alan vize bilgisi

Ancak, Japonya Büyükelçiliği'nin internet sitesinde 4 Nisan 2024 tarihli bir bilgilendirme var. Sitede "Vize muafiyeti kapsamında Türk vatandaşlarının turistik, kültürel, ticari, akraba ziyareti ve benzeri amaçlarla gerçekleştireceği ve 90 güne kadar olan Japonya seyahatlerinde vize alınması gerekliliği yoktur" yazıyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki paylaşımda konuyla ilgili kısa bir bilgilendirme konduğu görülüyor. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin 15 Mayıs 2024 tarihli duyurusunda "Türkiye ile Japonya arasındaki mevcut anlaşma uyarınca, vatandaşlarımız turizm ve iş ziyareti maksatlı seyahatlerinde azami 90 gün süreyle vizeden muaftır" bilgilendirmesine rastlanıyor.

İddiaların ardından Japonya İstanbul Başkonsolosluğu'na ulaşan Anadolu Ajansı Teyit Hattı, haberlerin başkonsolosluk yetkilileri tarafından yalanlandığını yazdı. Yetkililer, mevcut vize koşullarının devam ettiğini ve geçerli olduğunu, böyle bir çalışma bulunmadığını, kendilerine böyle bir haber gelmediğini ve böyle bir karar durumunda genel olarak 1-3 ay kadar bir süre önce kamuoyunun bilgilendirildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Türkiye ile Japonya arasındaki "Vize Muafiyet Anlaşması" uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlarımız 3 ay süreyle vizeden muaftır. Öte yandan, Japonya'ya uzun süre ikamet etmek ve çalışmak amacıyla seyahat edecek vatandaşlarımızın, Türkiye'den ayrılmadan önce mutlak suretle statülerine uygun vize almaları gerekmektedir."