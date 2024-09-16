Narin cinayetinde dikkat çeken detaylar: İtirafçı Nevzat'ın kırık farı, ahırdaki ayak izleri

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'nin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cesedi 8 Eylül günü bir çuval içinde üzeri taşlarla kapatılmış halde dere yatağında bulunan Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturma çelişkiler yumağı ve delillerin sağlıklı toplanamaması nedeniyle kördüğüm oldu.

İtirafçı Bahtiyar'ın aracının kırık farı şüpheleri arttırdı

Küçük kızın cesedini gömdüğü saatlerde kamera açısına giren ve 50 dakika boyunca aracı park halinde olan Nevzat Bahtiyar’a ait aracın farının kırık olması da şüpheleri arttırdı.

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre Narin’in Bahtiyar’ın çarpmasıyla da ölmüş olabileceği ihtimaline karşı araç üzerinde özellikle de ön kaporta ve farın kırık olduğu kısmında Narin’e ait olabileceği değerlendirilen DNA incelemesi yapıldı. Araçtan alınan numuneler jandarma kriminal laboratuarında inceleme alındı.

Narin kayboldu, evdeki halılar değiştirildi

Arama ve el koyma kararına göre, Narin’in kaybolmasından sonra evde serili halıların değiştirilmesi de şüpheleri artırınca bu halılar üzerinde de amca Salim’e ve Narin’e ait DNA eşleşmesi için örnekler alındı.

Olay yeri inceleme raporu, yer gösterme tutanakları, ev araması ve el koyma tutanakları ile fezlekeye yansıyan bilgilere göre, Narin’in ahırda amcası veya ağabeyi tarafından öldürülüp battaniyeye sarılmış olma ihtimali nedeniyle ahırın zeminindeki toprak ve betondan da vücut analizi ve kıyafet, kan, kıl, tükürük, salya, tırnak gibi DNA numuneleri olabileceği göz önünde bulundurularak alınan numuneler de Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ev aramalarında amca Salim ile baba Arif’in evindeki battaniyeler üzerinde de Salim, Narin ve Nevzat’a ait DNA incelemesi için örnekler alındı.

Ahırda olağan dışı bir dağınıklık: Ayakkabı izleri kime ait?

Cinayetin ahırda işlenmiş olabileceği yönündeki şüpheler arttı. Ahırdaki olağan dışı dağınıklık nedeniyle toprak ve ayakkabı izleri de alındı.

Ayak izlerinin Narin ile amca Salim ile itirafçı Nevzat’a ait olup olmadığı araştırılıyor.

Üçüne ait ayak izi veya diğer bulguların tespiti halinde Narin’in ahırda boğularak öldürüldüğü Adli Tıp Kurumu raporuyla netlik kazanacak.

Soruşturmada şu ana kadar 26 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınırken, 293 kişinin de gerek tanık, gerekse bilgisine başvurulan kişi sıfatıyla ifadeleri alındı.

Tüm bu ifadelerin ortak noktası, Nevzat ile Salim’in çok samimi iki yakın arkadaş oldukları, sürekli birlikte vakit geçirdikleri oldu.

JASAT ekibine gizlice yaklaşıp konuşmaları dinlemiş

Olay yeri inceleme tutanakları ile fezlekeye yansıyan bilgilere göre, tutuklanan amca Fuat Güran’ın, arama faaliyetlerinin devam ettiği saatlerde habersiz gizlice arkadan JASAT ekiplerine yaklaşıp durum değerlendirmesinde bulunan kolluk kuvvetlerinin ne konuştuklarını dinlemeye çalışırken suçüstü yakalandığı bilgisi yer aldı.

Diğer aile bireyleri gibi onun da telefonundaki kayıtları sildiği belirlenen amca Fuat, Narin’in bulunmaması için yoğun çaba gösterdiği gerekçesiyle “Suç delillerini gizlemek, yok etmek, suçluyu kayırma soruşturmayı sekteye uğratmak” suçundan tutuklanmıştı.

Narin Dicle Üniversitesi'nde yalanıyla arama durdu

Olay tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, Narin’in halasının eşi Mehmet Şevket Kaya da, yanlış ihbarla arama faaliyetlerini akamete uğrattı.

Özel güvenlik görevlisi olan Kaya’nın olay günü arama faaliyetlerine katıldıktan 1 gün sonra yani 22 Ağustos’ta “Narin Dicle Üniversitesi'nde olabilir. Böyle bir duyum aldım” dedi.

JAK timleri ile komando birliklerinin kafasını karıştırıp arama faaliyetlerine engel olmaya çalıştığı bildirildi. Bu yanıltıcı bilgi nedeniyle arama faaliyetlerine bir süre ara verildi.

Kaya’nın 23 Ağustos günü dere yatağında yoğunlaşan aramalara engel olmak, güvenlik güçlerinin dikkatini başka yöne çekerek faaliyetlere ara verilmesini sağlamak için elindeki uzun plastik çubuklarla bölgedeki yüksek gerilim hattına bağlı telleri birbirine sürterek yangın çıkarıp elektriklerin uzun süre kesilmesine yol açarak aramalara engel olduğu jandarma tutanaklarında yer aldı.

Amca arama bahanesiyle sürekli askerleri takip etmiş

Amcası Ömer Faruk Güran’ın köyde elektrik tellerini birbirine sürterek bilinçli olarak yangın çıkarıp elektrik kesintisine neden olup arama faaliyetlerinin aksamasına yol açtığı bildirildi.

Tutanaklara göre, Narin’i arama bahanesiyle jandarma timlerini sürekli takip ederek arama çalışmalarının yönünü farklı yönlere kaydırıp kafa karışıklığına neden olduğu kaydedildi.

Sadece olay gününü neden sildiğine bir cevap veremedi

Kuzen Devran Güran da, babası Salim ile Nevzat’ın çok yakın iki arkadaş olduklarını, babasının iki yengesiyle ilişkisi olduğunun doğru olmadığını kaydetti.

Telefonundaki kayıtları geriye dönük sürekli sildiğini belirtti.

Savcının “Sadece Narin’in kaybolduğu güne dair kayıtları silmişsin. Tüm kayıtları neden silmedin?” sorusuna, “Diğer günleri neden silmediğime ilişkin bir cevabım yoktur” demekle yetindi.