Yasak aşk iddiası soruldu, Salim Güran ağız değiştirdi: 'Hayat kadınları' savunması

Diyarbakır’da Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 19 gün sonra bir çuval içinde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ortaya çıkan ses kayıtları ile ilgili yeniden ifadesi alınan amca Salim Güran suçlamaları kabul etmedi. Sözcü Gazetesi'ndeki habere göre amca Salim Güran'ın işçisi ile aralarında geçen Kürtçe konuşmaların Türkçe'ye çevrilmesi için 3 kişilik yeminli bilirkişi komisyonu oluşturuldu.

Ses eşleşme analizi yapılacak

Amca ve işçisi, ses kaydını inkâr ettikleri için bu görüşmede yaptıkları konuşma metninin kendilerine okutularak bir ses karşılaştırması ve ses eşleşme analizi yapılacağı bildirildi.

'Kayıtları neden sildin?' sorusuna farklı yanıt

Amca ilk ifadesini olduğu gibi tekrar ederken, telefon kayıtlarının silinmesiyle ilgili bu kez farklı bir ifade verdi.

Salim Güran, daha önce telefonunun hafızası dolduğu için kayıtlarını sildiğini ifade etmişti. Son sorgusunda bu kez telefon kayıtlarını hayat kadınlarıyla sık sık görüştüğü için bunun evde eşi ve çocukları tarafından fark edilmemesi amacıyla düzenli olarak kayıtları sildiğini iddia etti.

Tüm kayıtları silmiş

Bağlar İlçesinin Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cesedi 8 Eylül günü bir çuval içinde köyün 2 kilometre uzağındaki dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada amca Salim Güran (46) ile işçisi R.A. arasında geçen ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Güran’ın ses kaydı alan bir programı telefonuna indirip tüm görüşmelerini kayda aldığı ve Narin’in kaybolduğu gün telefonundaki tüm geriye dönük arama ve mesaj kayıtları ile kayıt alan bu programı da sildiği tespit edildi.

Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şubesince telefondan silinen ses kayıt programı geri getirilince amca ile işçisi arasında geçen Kürtçe konuşmalar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Başsavcılık 3 kişilik yeminli bilirkişi komisyonu oluşturup ses kaydının Kürtçe'den Türkçe'ye çevirisinin yapılmasını istedi. Cinayetle ilgili önemli bir delil niteliğindeki kayıtla ilgili amca tutuklu bulunduğu cezaevinden tekrar adliyeye getirilerek sorguya alındı. Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılan R.A. da yeniden yakalanıp tutuklandı.

"Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için sürekli silerim"

Amca Salim Güran dün gece geç saatlere kadar soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından yeniden çapraz sorguya alındı. Amca 2 Eylül günü tutuklandığındaki ifadesinde olduğu gibi hiçbir suçlamayı kabul etmedi, itirafçı Nevzat Bahtiyar’a yeğeninin cesedini vermediğini söyledi. Savcıların HTS analizlerinin olay günü Narin’in kaybolduğu saatler ve Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleriyle bire bir uyumlu olduğunu sorması üzerine amca, “HTS analizleri yanlıştır” dedi.

Amca ilk ifadesinde, telefonundaki tüm arama kayıtlarını ve yazışmaları telefon hafızasının dolması nedeniyle sildiğini belirtmişti. Son ifadesinde ise bu ifadesinin aksine, hayat kadınlarıyla sıklıkla görüştüğü için bunun aile içinde eşi ve çocukları tarafından fark edilme ihtimaline karşı sürekli telefonundaki kayıtları ve dijital verileri düzenli olarak sildiğini anlattı.

Silme amacının Narin’in ölümündeki delilleri yok etmek amacıyla olmadığını iddia etti. Gözaltına alınan diğer aile bireylerinin de Narin’in kaybolduğu gün telefonlarındaki tüm aramama kayıtlarını neden silmiş olabilecekleri sorusuna amca, “Neden sildiklerini bilmiyorum” dedi.

"Üç yengesiyle ilişkisi soruldu: Böyle bir şey yok"

Narin’in cesedini gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde amca Salim’in yengeleri olan Narin’in annesi Yüksel ile tutuklanan diğer yengesi Maşallah ile dün gözaltına alınan yengesi Hediye ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu belirttiği sorulan amca, “Kesinlikle böyle bir şey yok. Ben yengelerimi aramam, HTS kayıtları çıkmışsa çocuklarım benim telefonumdan aramıştır. Nevzat benim samimi arkadaşımdır. Neden böyle bir ifade verdiğini bilmiyorum” demekle yetindi.

İkinci telefonu Jandarma tamirciden aldı

Bu arada Salim Güran’la birlikte ses kaydı ortaya çıkan R.A.'nın ikinci bir telefon kullandığı ve bu telefonu arızalı olduğu için Karamusa Mahallesindeki bir telefon tamircisine bıraktığı tespit edildi. Jandarma ekipleri bu telefonunda imajını incelemek için tamirciden aldı.

Ses kaydını inkâr etti, konuşma kendisine okutulacak

Narin’in kaybolmasından 37 dakika sonra saat 15.57’de amca Salim’in işçisi R.A. ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Salim Güran, bu HTS kayıtlarıyla ilgili de, “Tarla ile ilgili konuşmuşuzdur. Görüşmenin içeriğini hatırlamıyorum” dedi.

HTS kayıtlarına göre, Narin’le ilgili ses kayıtları ortaya çıkan amca Salim ile işçisi R.A. arasında olay günü 18.37, 18.42, 18.51, 18.54’te de seri arama ve karşılıklı uzun süren görüşmeler yapıldığı belirlendi. Serbest kaldıktan sonra ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine dün yeniden yakalanıp tutuklanan R.A. da ilk ifadesiyle paralel olarak suçlamaları kabul etmedi ve böyle bir ses kaydından haberi olmadığını söyledi.

Amca ile işçisinin ses kayıtlarını inkar etmesi nedeniyle soruşturmayı yürüten savcılık ses analiz raporu hazırlanması kararı aldı. İkili arasında geçen konuşma metni hem Türkçe, hem de Kürtçe olarak yazıya döküldükten sonra bu metin bire bir Selim Güran ile işçisine okutularak ses karşılaştırması ve eşleşme analizi yapıldıktan sonra kriminal laboratuvar ortamında bu ses kaydının ele geçen ses kaydı ile eşleşip eşleşmediği rapor haline getirilecek.

24 şüpheliden 11’i tutuklu

Soruşturma kapsamında amca Salim Güran (46), işçisi R.A. (15), Narin’in annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi Enes Güran (18) ile itirafçı Nevzat Bahtiyar “Kasten öldürmeye iştirak” suçundan, amcası Fuat Güran (41), kuzeni Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), kuzeni Muhammet Kaya (23), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, işçisi Mehmet Selim Atasoy ise suçluyu kayırma, suç delillerini gizleme veya yok etmek” suçundan tutuklandı.

Amcaları Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran kuzeni Melek Güran ise “Suç delilerini gizlemek ve suçluyu kayırmaktan” adli kontrolle serbest kaldı.

Baba Arif Güran, amcaları Barış Güran, Memduh Güran, Halil İbrahim Güran, kuzenleri Osman Güran, Uğurcan Güran, Devran Güran, yengesi Melike Güran, halası Azize Kaya, işçi Ömer Yıldız ise serbest bırakılmıştı.