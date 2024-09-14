İşte savcıya göre Narin Güran cinayetinin failleri: Amca öldürdü, anne ve abi suça iştirak etti

Narin’in katledilmesiyle ilgili soruşturmada ilk aşama tamamlandı. Amca, anne ve abinin de olduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Gelinen aşamada jandarma ve savcılığın cinayete dair nasıl bir değerlendirmesinin olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in haberine göre sevk maddeleri ve tutuklamalar gözaltındaki zanlıların üç ayrı kategoride ele alındığını gösteriyor. Bu kategoriler de savcının Narin cinayetinde zanlıları nasıl konumlandırdığını netleştiriyor.

Amca öldürdü, anne ve abi de suça iştirak etti

Bu konumlandırmayı yapan savcıya göre; Narin’i amca öldürdü, anne, abi ve Nevzat da bu suça iştirak etti. Diğer amcalar, kuzenler ve amcanın işçileri de bu suçun delillerini yok etmeye çalıştı. Böylece cinayet ve sonrasındaki sürecin şeması da ortaya çıkıyor.

Narin cinayetinin şeması

Narin cinayetinin şemasında şimdilik 11 tutuklu var. Bunlar arasında en kritik isimler amca Salim Güran, abi Enes Güran, anne Yüksel Güran ve “itirafçı” Nevzat Bahtiyar… Amca Salim Güran “kasten öldürmek”ten tutuklandı.

BİRİNCİ AYAK: Savcının şimdilik “asli fail” olarak gösterdiği amca Salim Güran ilk kategoride ve şemanın tepesinde.

İKİNCİ AYAK: İkinci kategoride ise abi, anne ve Nevzat Bahtiyar var. Bunlar ise “kasten öldürmeye iştirak” suçlamasıyla tutuklandı.

ÜÇÜNCÜ AYAK: Şemanın üçüncü kategorisinde ise tutuklanan amca Fuat Güran, yenge Maşallah Güran, kuzenler Birsen Güran, Muhammed Kaya, enişte Mehmet Şevket Kaya ve işçi Mehmet Selim Atasoy var. Bunlar da “suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek” ile suçlanıyor.

R.A. tutuklandı, amcanın eşi gözaltında

Bu kategoride adli kontrol ile serbest bırakılan dört isim daha var. Bunlar amcalar Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve kuzen Melike Güran ile tutuklanan işçi Mehmet Selim Atasoy’un 15 yaşındaki oğlu R.A. Ancak R.A. ve tutuklu bulunan amca Fuat Güran‘ın eşi Hediye Güran yeniden gözaltına alındı. R.A. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soruşturmada baba dahil 10 kişi de savcılık sürecinde, tutuklamaya sevk edilmeden serbest bırakılmıştı. Ancak serbest bırakılmaları onlar hakkında dava açılmayacağı anlamına gelmiyor. Bu kişilerin hukuki durumları ilerleyen süreçte belirginleşecek.

Amca Salim Güran yeniden ifade verdi: Suçlamaları kabul etmedi

Narin’in bir numaralı katil zanlısı olarak tutuklanan amca Salim Güran cezaevinden getirilerek savcılıkta yeniden sorgulandı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Salim Güran şunları kaydetti:

“Nevzat Bahtiyar benim arkadaşım olur, aramız iyidir, köylümüz olur. Ben saatleri tam hatırlayamamakla birlikte, 14.30-20.00 saatleri arasında R.A. ile ayrı ayrı vakitlerde birlikte olduğumuz hususu doğrudur. Nevzat Bahtiyar’ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü ben Nevzat’a seslenmedim. Ben Nevzat Bahtiyar’ı sormuş olduğunuz 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20.00’den sonra köyün içine evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içerisinde gördüm. Bunun haricinde kesinlikle söylemiş olduğu olay gerçekleşmemiştir. Bu beyanları kabul etmiyorum. Yeğenim olan Narin Güran’ı öldürerek cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim. Ben Nevzat’a Arif’in kızını öldürmüşüm demedim. Dolayısıyla aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum.

İşçisi R.A. ile ne konuştu?

Bahsetmiş olduğunuz görüşme içeriğini hatırladım. Ben bahse konu mısır arazisinin sulamasını yaparken kullandığım trafonun elektriğini bazen kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. Olay günü de o aleti R.A.’ya bırakmış olduğum taş dibinden alması için aradım. Görüşme içeriği tamamen bununla alakalıdır. Narin’in ölümü ile bir alakası yoktur.

Hayat kadınları ile görüştüğüm için sildim

Ben hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına bu kayıtları sildim. Başka bir amacım yoktur. Çünkü ben sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin’in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum.

Narin’in DNA örneği

Araç benim adıma değildir. Kardeşim Fuat’a aittir. Benim aracım arızalı olduğundan ben bu aracı kullanmaktayım. Aracın kapıları ve camları sürekli açıktır. Çocuklar sürekli arabaya binerler.

Annesi ile ilişkin var mı?

Böyle bir şey kesinlikle yoktur."

Tutuklanan abi kendini hem ısırmış hem yumruklamış

Tutuklanan ağabey Enes Güran ifadesinde daha önce de iddia ettiği gibi kolundaki ısırık izini üzüntüden kendisinin yaptığını söyledi:

“Ben Malatya’da yaşıyorum. Ağabeyim askere gidecek diye köye geldim. Narin öğlen camiye gitmek üzere ayrıldı. Çok yorgundum, uyudum. Bir ara bir arkadaşım aradı, yarı uykulu konuştum tekrar uyudum. 16.00’a kadar uyudum. Dışarı çıktım. Akşama eve geldiğimde, 19.11’de annem ‘Narin nerede?’ dedi. ‘Bilmiyorum’ dedim. 16.00’da uyandığımda annem evdeydi, yanında komşumuz vardı. Ben kardeşimi çok severdim.

Kardeşim Narin’i Nevzat bıraktıysa, bunu ancak birinin tehdit ve para ile yaptıracağını düşünüyorum. Çünkü Nevzat ekonomik olarak güçsüz ve sönük bir kişilik. Para için tehdit edilse yapabilir ya da korkarak yapmış olabilir. Narin’i arama çalışmalarında Nevzat sadece bir kez yanımıza geldi. Salim Güran, Nevzat’ı tehdit ettiyse, Nevzat buna karşı koyamayacak kadar korkak bir insandır. Narin’i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Hastaneden bir çocuk olduğu haberi geldi gidip baktık, Narin’in olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım. Ağlarken kolumu ısırdım.”

Anneye o soru soruldu

Tutuklanan anne Yüksel Güran, savcılıktaki verdiği ifadesinde amca Salim Güran’la ilişkisi olduğu iddiaları üzerine sorulan “Narin sizin evinize patikayı çıkıp yukarıya geldiğinde sizle Salim’in ilişkisine denk gelmesi nedeniyle mi öldürdünüz?” sorusuna “Benim bu adamla da herhangi bir ilişkim olamaz” cevabını verdi. “Eylemi siz gerçekleştirmediyseniz kimin gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz?” sorusunu ise “Benim şüphelendiğim kimse yok. Kocamın da husumetlisi olup, olmadığını bilmiyorum” diye cevapladı.

“Narin’in kaybolduğunu neden eşiniz Arif’e bildirmediniz?” sorusuna cevabı ise şöyle oldu: “Yolda olduğunu biliyordum. Telaşa düşerse kaza yapar diye. Eşim döndüğünde kendisine haber vermediğim için bana kızdı.” Anne, amca Salim Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar için “İkisi çok iyi arkadaştırlar” dedi.

Prof. Koca anlattı: ‘İştirak’ ne demek?

Narin’in annesi Yüksel Güran ve abisi Enes Güran “kasten öldürmeye iştirak” suçlamasıyla tutuklandı. Bu suçlama her ikisinin de Narin’in öldürülmesine dahil olduğuna dair yoğun şüphe ve deliller olduğunu gösteriyor. Yani savcıya göre anne ve abi, Narin’in öldürüleceğini bile bile bu sürecin içinde yer aldı. Sulh ceza hâkimi de savcının bu yöndeki şüphelerini ve bu şüphelerine destek olarak gösterdiği delilleri yeterli bularak anne ve abiyi bu suçtan tutukladı. Anne ve abinin “kasten öldürme” sürecine nasıl dahil olduklarının detayları ise henüz belli değil. Bu detaylar iddianameyle ortaya çıkacak.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Mahmut Koca’nın bu konudaki değerlendirmesi şöyle:

“Bir suça iştirak etmenin çok çeşitli türleri var. Çok teknik bir konu. Suça iştirak edenler katkılarına göre ‘fail’ ve ‘şerik’ (yardım eden) statüsü var. Suçun işlenişinde fiili hâkimiyeti olan kişi faildir. Suçun işlenişindeki katkısı ve fonksiyonu hâkimiyet düzeyinde olmayan kişi ise ‘şerik’ sayılır.

Kim neyle suçlanıyor?

İşte Narin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan, tutuklanan isimler ve yöneltilen suçlamalar...

- AMCASI SALİM GÜRAN (46): Kasten öldürme

- ANNESİ YÜKSEL GÜRAN (44): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

- ABİSİ ENES GÜRAN (18): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

- KOMŞU NEVZAT BAHTİYAR (48): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

- AMCASI FUAT GÜRAN (41): Suç delillerini yok etmek

- KUZENİ MUHAMMET KAYA (23): Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek

- KUZENİ BİRSEN GÜRAN (19): Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek

- YENGESİ MAŞALLAH GÜRAN (46): Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek

- ENİŞTESİ (HALASININ EŞİ) MEHMET ŞEVKET KAYA: Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek

- SALİM GÜRAN’IN İŞÇİSİ MEHMET SELİM ATASOY (40): Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek

- SALİM GÜRAN’IN ÇOCUK İŞÇİSİ R.A.