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Narin Güran'ın köylüleri ile ilgili şok iddia: Sahte ihbarlar yapıp sim kartları atmışlar

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi, Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran, kaybolduktan 19 gün sonra derede çuval içinde ölü bulundu. Cinayetin sır perdesi henüz aralanmadı ancak mahalleli ile ilgili bazı iddialar şoke edecek. Üst düzey yetkililere verilen brifinge göre, 19 gün boyunca köydeki bazı isimler telefon açıp sahte ihbarda bulunmuş, sonra da sim kartları atmışlar.

Haber Merkezi
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Narin Güran'ın köylüleri ile ilgili şok iddia: Sahte ihbarlar yapıp sim kartları atmışlar
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cinayetle ilgili aralarında anne, ağabey ve amcaların da olduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Ancak cinayetin üzerindeki sır perdesi henüz kalkmış değil. Narin'in nasıl öldürüldüğü, katil ya da katillerin kimler olduğu henüz net değil. Narin'le ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler devam ediyor. Narin'in otopsi raporu 15 gün sonra çıkacak.

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Tüm Türkiye ayağa kalktı ancak Narin'in yaşadığı köyde herkes suskun...Köyün hemen hepsi akraba... Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, bugün köyle ilgili şaşırtıcı bir yazı yazdı.

"Garip bir güç etrafında soruşturmayı şaşırtacak her türlü yolu da denedikleri bilgisi var" diye yazan Fırat, şu ifadeleri kullandı:
* 19 gün boyunca iki kez terlik bulundu, ‘ceset burada’ denilen bir sürü ihbar telefonu geldi.
* Üst düzey yetkililere verilen brifinge göre, 19 gün boyunca köydeki bazı isimler önce telefon açarak sahte ihbarda bulunuyorlar, böylece soruşturmayı yanlış yönlendiriyorlar, sonra da sim kartları atıyorlar.
* İki farklı yerde iki terlik bulundu. İhbar edildi. Narin’in olmadığı ortaya çıktı.

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Köylüler Narin’in öldüğünü biliyor muydu? Herkes niye evine kamera taktırdı?

Narin’in cesedi bulunmadan önce aramaların devam ettiği sırada Tavşantepe’de köylülerin evlerine güvenlik kameraları taktırmaları da “Narin’in öldüğünü biliyorlardı” yorumlarına yol açtı.

Köylüler, evlerinin kapısını, bahçesini, dört tarafını gösteren kameraları taktırırken, bir yandan da ceset bulununcaya kadar evlerinin önünde nöbet tuttular. Bölgede görev yapan muhabirler, aramaların sürdüğü sırada köylülerin hummalı bir şekilde kamera taktırmasını ve nöbet tutmalarını, 'Narin’in öldürüldüğünü biliyorlardı ve cesedin evlerinin yakınına bırakılmasını engellemek için bunları yaptılar' diye yorumladılar.

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