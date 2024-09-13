SON DAKİKA: Narin'in tutuklanan annesi Yüksel Güran'ın ifadesi çıktı: Yasak aşk iddiası soruldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos günü eve dönüş yolunda kaybolan ve 8 Eylül günü cesedi köye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içine konulup üzeri taşlarla kapatılmış halde bulunan Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişinin sorguları yaklaşık 20 saat sürdü.

Şüpheliler çapraz sorguya alındı

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar her şüpheli, soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından ayrı ayrı çapraz sorguya alındı. Aile bireyleri, Narin'in ölümüyle ilgili suçlamaları reddetti. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre anne Yüksel, kayınbiraderi Salim Güran ile aralarında herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını, kendisini Narin’in kaybolduğu gün kesinlikle aramadığını belirtti. Anne, kızının katillerinin bulunmasını kendisinin de çok istediğini söyledi.

"Salim Güran ile aramızla bir ilişki yok"

Anne Yüksel ifadesinde, Narin’in Kur’an kursuna gitmeden önce evdeyken üstünde siyah şort ve tişört olduğunu, ancak Narin'i evden çıkarken görmediğini, bu nedenle dışarı çıkarken ne giydiğini bilmediğini söyledi.

Narin’in iki terliği olduğunu ve kaybolduğu gün kırmızı terliğini giydiğini söyleyen anne Yüksel Güran, evden çıkarken görmemesine karşın neden Narin’in kırmızı terlik giydiğini beyan ettiğinin sorulması üzerine, diğer terliği evde olduğu için kırmızı terliğini giydiğini düşündüğünü dile getirdi.

Yüksel Güran, ifadesinde Narin’in kaybolduğunu neden eşine söylemediğinin sorulması üzerine eşinin Batman’dan dönmekte olduğunu, yolda telaşa kapılmasın diye söylemediğini savundu.

Yüksel Güran’a, tutuklu amca Salim Güran ile ilişkisi olup olmadığı da soruldu. Salim Güran ile ilişkisi olmadığını ifade eden Yüksel Güran, “Narin’i sizinle Salim’in ilişkisine denk geldiği için mi öldürdünüz?” sorusuna kesinlikle Narin’i görmediğini, Salim Güran ile ilişkisi olamayacağını savundu.

"Salim'i yanlışlıkla aradım"

Anne Yüksel Güran, kendi telefonundan Salim Güran’ı bir kez yanlışlıkla aradığını, başka arama yapılmışsa bunu çocuklarının yapmış olabileceğini iddia etti.

Tutuklanan Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde amca Salim Güran’ın, Narin’in yaşadığı evin ahırının olduğu bölümden kendisine doğru ''Nevzat seninle işimiz var'' diye bağırdığını beyan ettiği hatırlatılarak, bu sesi duyup duymadığının sorulması üzerine anne Yüksel Güran, evde klima çalıştırarak uyuduklarını, pencerelerin kapalı olduğunu, bu nedenle bu sesi duymamış olabileceğini kaydetti.

Evdeki halıların Narin’in kaybolduğu gün veya sonrasında yıkanıp yıkanmadığının sorulması üzerine Güran, halıları değiştirmediğini, ancak eve gelip giden olduğundan kirlendiği için Narin kaybolduktan sonra 5 veya 6’ncı günde kardeşinin halıyı temiz halılarla değiştirdiğini, eski halının evde yıkanmamış halde durduğunu söyledi.

Narin'in kaybolduğu gün Salim Güran’a battaniye verip vermediği sorulan Yüksel Güran, kimseye battaniye vermediğini, olay nedeniyle eve çok kişi gelip gittiği için evden Salim Güran’ın evine battaniye götürülmüşse bundan haberi olmadığını kaydetti.

Salim Güran’ın aracında Narin’in DNA örneğinin bulunduğunun hatırlatılmasına karşılık Yüksel Güran, ailecek hiçbir zaman Salim Güran’ın aracına binmediklerini, Narin’in de kendilerinden ayrı hiçbir zaman binmediğini, sadece 14 Temmuz 2024 tarihinde bir nişan nedeniyle Narin’in birkaç kişiyle birlikte bindiğini ve arka koltukta oturduğunu anlattı.

Güran, Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in cansız bedenini Salim Güran’ın kendisine verdiğini beyan ettiğinin hatırlatılması üzerine bundan haberi olmadığını, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın iyi arkadaş olduklarını, onları her zaman birlikte gördüğünü söyledi.

Anne Yüksel, amca Salim Güran ile ailece bir husumetlerinin olmadığını, kızına neden zarar verdiğini bilmediğini ifade etti.

Tutuklanan ağabey: "Kendi kendimi ısırdım, sırtımdaki izler de mısır koçanı"

Kolundaki diş izi ve sırtındaki derin çizikler nedeniyle daha önce gözaltına alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürülen ve diş izleriyle ilgili bir tespit yapılamadığı için serbest bırakılan Enes Güran da kız kardeşinin kaybolduğu haberini alınca sinir krizleri geçirdiğini ve kendi kendine zarar verdiğini, kolunu da kendisinin ısırdığını belirterek, iddia ederek “Kardeşim kaybolunca köye askerler geldi. Arama faaliyetleri başlayınca ben sinir krizleri geçirdim. Sonra da kolumu ısırmaya başladım. Ardından arama ve tarama faaliyeti başladı. Aramalar sürerken mısır tarlasına gittik. Mısır’ın koçanları sırtıma değdi, ayrıca ahır ve metruk yapılarda arama yaptığımız için sırtımdaki çizikler buradaki sürtünmelerden dolayı oluştu” dedi.

Babası, amcaları, yengeleri, kuzenleri ve diğer tüm akrabaları da Narin’in öldürülmesiyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını, kimin veya kimlerin öldürdüğünü bilmediklerini ifade ettiler.

Baba Arif Güran: “Öldürenler kim olursa olsun cezasını çeksin”

Serbest bırakılan baba Arif Güran'ın da ifadesinde, “Kızımın kaybolduğunu komşumdan öğrendim. Eşimle ağabeyim arasında bir gönül ilişki olamaz. Ailem ağabeyimin aracının kullanmaz, ben ve çocuklarım binmedik. Suçlu ister kardeşim ister eşim olsun, her kim kızımı öldürmüşse cezasını çeksin” dedi.