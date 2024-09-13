SON DAKİKA: Narin Güran'ın annesi, abisi ve amcasının da olduğu 8 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı.

21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı soruşturmada, Narin’in ölü bulunduğu 8 Eylül’de jandarma ekiplerince aralarında annesi, babası, 2 kardeşi, amcalarının da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat Bahtiyar, jandarmada verdiği ifadede, Narin’in amcası ve soruşturmada tutuklanan ilk isim olan Salim Güran’ın 200 bin lira para karşılığında Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne taşıdığını itiraf etmesi üzerine tutuklanmıştı. Bir diğer şüpheli Tavşantepe Mahallesi imamı ise, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.



Yüksel Güran

Kalan 22 şüphelinin gözaltı süreleri iki kez uzatıldı. Perşembe günü sabah saat 06.00 sıralarında jandarmadaki sorguları tamamlanan 22 şüpheli adliyeye getirildi. 1’i cumhuriyet başsavcı vekili ve 3 cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden aralarında Narin’in babası Arif Güran’ın da bulunduğu 3’ü adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest bırakılırken, 9 kişi ise tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

8 kişi tutuklandı

Hakimliğe çıkarılan Narin’in annesi Yüksel Güran, ‘Kasten öldürme suçuna iştirak etmek’, ağabeyi Enes Güran, ‘Kasten öldürme suçuna iştirak etmek’, kuzeni Muhammet Kaya, ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, kuzeni Birsen Güran, ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, yengesi Maşallah Güran, ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, tutuklu amca Salim Güran’ın işçisi Mehmet Salim Atasoy, ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, ‘Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek’ ve amcası Fuat Güran, ‘Suç delillerini yok etmek’ suçlamalarıyla tutuklandı, R.A. ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır Adliyesi’nde yaklaşık 25 saat süren sorgu işlemlerinin ardından şüpheliler güvenlik önlemleri altında cezaevine götürüldü.