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Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Utanç duyuyorum

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra çuval içinde dere kenarında bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in annesi Yüksel Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Anne Güran, amca Salim Güran ile bir ilişkisi olup olmadığı sorusuna "Böyle bir şey kesinlikle yok bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin" şeklinde yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Utanç duyuyorum
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde bulundu. Soruşturmada 1’i tutuklu, 24’ü gözaltında olmak üzere 26 şüpheli var. Soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 24 kişi arasında Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, iki ağabeyi, üç amcası ve 2 Eylül’de ‘kasten öldürmek'ten tutuklanan köy muhtarı amcası Salim Güran’ın eşi de yer aldı.

"Bu iddialardan utanç duyuyorum"

NTV’de yer alan habere göre, Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Sorgu sırasında soğukkanlı ve sakin davrandığı belirtilen anne Yüksel Güran, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcının sorduğu birçok soruya da "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" şeklinde cevaplar verdi. Amcayla bir ilişkisi olup olmadığı sorulduğunda ise "Böyle bir şey kesinlikle yok bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin" dedi.

"Bir kez yanlışlıkla aradım"

Savcı, saat 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını sordu. HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım" yanıtını verdi.

Savcı cevap üzerine "Telefonunu başka birisi kullanıyor mu?" diye soru sordu. Yüksel Güran "Hayır" dedi ancak o iki aramayı açıklayamadı.

Yüksel Güran, "Salim ve Nevzat’ın arası çok iyiydi. Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Bizim de aile olarak kimseyle bir husumetimiz yoktur. Narin'i kimin kaçırdığını kimin öldürdüğünü bilmiyorum" dedi.

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