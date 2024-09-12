Narin Güran'ın ön otopsi raporu açıklandı

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı. 21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Adli tıp raporu ortaya çıktı

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Soruşturmada gözaltındaki 22 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheliler, bina dışında bekleyen gazeteciler tarafından görüntülendi.

15 şüphelinin sorgusu tamamlandı

Şu ana kadar 15 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Anne Yüksel Güran ile baba Arif Güran da sorgusu tamamlanan isimler arasında yer alıyor. Diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Şüpheli 22 kişi arasında kimler var?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların kimlikleri netleşti.

22 şüpheli arasında Narin’in babası Arif Güran, annesi Yüksel Güran, daha önce kolundaki ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp bırakılan 18 yaşındaki ağabey E.G. de bulunuyor.

Gözaltında amcalar Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G. de var.

Narin’in amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23) ile amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19) de gözaltında bulunan isimler arasında yer alıyor.

Narin’in kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş. de adliyeye sevk edildi.

22 kişi arasında Salim Güran’ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23)’nin de olduğu öğrenildi.

İtirafçı tutuklandı, imam serbest

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınıp, sorgusunda itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini muhtar Salim Güran'ın getirdiğini, 200 bin lira karşılığında küçük çocuğun cesedini dere yatağına gömdüğünü anlatmıştı.

Jandarmada ifade veren köy imamı ise serbest bırakılmıştı.