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SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde anne ve babaya tutuklama talebi

Son dakika haberi... Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi. Anne ve baba dahil dokuz kişi hakkında tutuklama talep edildi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde anne ve babaya tutuklama talebi
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Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, ağabeyleri, amcaları ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

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22 şüphelinin altısı amca

Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltındaki 22 şüphelinin kimlikleri belli oldu.

Şüphelilerin, Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), daha önce kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23) olduğu öğrenildi.

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Anne ve babaya tutuklama talebi

Narin'in annesi, babası ve bir amcasının da aralarında bulunduğu dokuz kişi savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza sorgu hakimliğine sevk edildi. Anne ve babanın suçlamaları reddettiği belirtildi.

13 kişinin sorgusu adliyede üç savcı tarafından devam ediyor.

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Amca Salim Güran tutuklanmıştı

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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