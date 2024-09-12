Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Bir itiraf daha geldi! Oklar amcayı gösteriyor
Son dakika haberi... Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde tüm soruşturmanın seyrini değiştirecek bir itiraf daha geldi.
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Halk TV Muhabiri Ferit Demir, adliyeye sevk edilen itirafçıların sorgusunun başladığını söyledi. Demir, "Narin'i akşam 18.40'da gördüm" diyen 17 yaşındaki bir genç kızın, sorguda "Ben Narin'i görmedim. Salim Güran bu saatte Narin'i gördüğünü söyleyeceksin baskısı yaptı, korktum bu nedenle söyledim" dediğini belirtti.
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