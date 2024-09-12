  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Bir itiraf daha geldi! Oklar amcayı gösteriyor
Takip Et

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Bir itiraf daha geldi! Oklar amcayı gösteriyor

Son dakika haberi... Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde tüm soruşturmanın seyrini değiştirecek bir itiraf daha geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi: Bir itiraf daha geldi! Oklar amcayı gösteriyor
Takip Et

Halk TV Muhabiri Ferit Demir, adliyeye sevk edilen itirafçıların sorgusunun başladığını söyledi. Demir, "Narin'i akşam 18.40'da gördüm" diyen 17 yaşındaki bir genç kızın, sorguda "Ben Narin'i görmedim. Salim Güran bu saatte Narin'i gördüğünü söyleyeceksin baskısı yaptı, korktum bu nedenle söyledim" dediğini belirtti.

SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklamasıSON DAKİKA: Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklamasıGündem
Narin'in amcası Erhan Güran konuştu: 'Katil, kardeşim Salim Güran da olsa cezasını çeksin'Narin'in amcası Erhan Güran konuştu: 'Katil, kardeşim Salim Güran da olsa cezasını çeksin'Gündem
Merdivenden düştüğü iddia edilmişti! Narin'in ablası Tülin Güran'ın ölüm sebebi ortaya çıktıMerdivenden düştüğü iddia edilmişti! Narin'in ablası Tülin Güran'ın ölüm sebebi ortaya çıktıGündem
Katledilen Narin'in gözaltında olmayan tek abisi Baran Güran konuştu: Amcamdan yana gönlüm rahatKatledilen Narin'in gözaltında olmayan tek abisi Baran Güran konuştu: Amcamdan yana gönlüm rahatGündem
Nevzat Bahtiyar'ın savcılık ifadesi çıktı! Narin cinayetinde yasak aşk iddiası: Her şeyi anlattıNevzat Bahtiyar'ın savcılık ifadesi çıktı! Narin cinayetinde yasak aşk iddiası: Her şeyi anlattıGündem

 

Gündem
Muğla’da 385 orman yangınında bin 148 hektar alan kül oldu
Muğla’da 385 orman yangınında bin 148 hektar alan kül oldu
Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 kişinin kimliği belli oldu
Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 kişinin kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Narin Güran açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Narin Güran açıklaması
Bakan Uraloğlu doğruladı: 85 milyonun kimlik bilgileri çalındı
85 milyonun kimlik bilgileri çalındı
Bakanlıktan Ayşenur Ezgi açıklaması: Naaşı yarın getirilecek
Bakanlıktan Ayşenur Ezgi açıklaması: Naaşı yarın getirilecek
Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili MSB'den açıklama: Kastı, kusuru olana gereken işlem yapılacak
Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili MSB'den açıklama