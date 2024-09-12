Katledilen Narin'in gözaltında olmayan tek abisi Baran Güran konuştu: Amcamdan yana gönlüm rahat

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Narin soruşturması devam ederken, 21 yaşındaki abisi Baran Güran, Milliyet Gazetesi'ne konuştu.

"Biz öldürseydik kimin ruhu duyacaktı?"

Vahşi cinayete kurban giden Narin’in gözaltında olmayan tek ağabeyi Baran Güran, "Diyorlar ki aile yapmış. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti. Kimin ruhu duyacaktı. Kimse bize diyebilir miydi, Narin nerede?" dedi.

Tutuklu amcası dahil suçlanan akrabalarını savunan Güran, "Amcam babam gibidir, canımdır" dedi.

Baran Güran annesine iftira atıldığını, gözaltında olan E.G.’nin de Narin’e en düşkün olan kardeşi olduğunu söyledi.

‘Amcam babam gibi’

Ailenin en büyük çocuğu Baran Güran, amcasından şüphelenip şüphelenmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Amcam benim babam gibidir, babamdan farkı yok. Arama gece gündüz devam ederken ben gece uyurken, amcam uyumuyordu ve ekiple gece de arama çalışmalarına katılıyordu. Diyordu ki ‘Ben kızımı getirene kadar, dünya benim üzerime yıkılsa uyumayacağım.’ Amcam bulunması için her yerin aranmasını söylüyordu. Biz çok içli dışlı bir aileyiz. Amcamdan yana gönlüm hâlâ rahat. Amcam benim canımdır, benim tırnağım kalksa amcam kendini öldürür. Amcam adliyedeyken oğluna şöyle demiş; ‘Oğlum sen dışarıdasın kafanı dik tut senin baban çıkacak. Bugün olmazsa, yarın olmazsa bir gün mutlaka çıkacak. Milletin içinde dik dur, kimseye karışma.’”

‘Anneme iftira atıldı’

Anne ve amcasıyla ilgili gündeme getirilen iddialara dair de konuşan Güran, annesine iftira atıldığını öne sürerek, “Diyorlar ki ‘Amca ve anne arasında bir şey var ve bu durumu Narin gördü.’ Benim erkek kardeşim 16.30’a kadar evdeymiş ve annem yengemle birlikte evdeymiş. Annem buna nasıl cesaret etsin? O saatlerde kardeşim evde, diğer kardeşim Enes evin çevresinde. Böyle bir şeye kim cesaret eder? Böyle bir şey olmuş olsaydı anneme ilk tepkiyi ben verirdim, alıp kolundan tutar karakolun önüne atardım” dedi.

‘En düşkünü Enes’ti’

Gözaltındaki Narin’in ağabeyi Enes ile ilgili ortaya atılan farklı iddiaları değerlendiren Güran, şunları söyledi:

“Enes ile ilgili bir sürü şey söylendi. Oysa, evde Narin’e en düşkün olan Enes’ti. Enes, Narin’i küçükken hep ayağında sallıyordu. Tek kız kardeşimiz olduğu için Enes dışında evdeki herkes de Narin’e ayrı bir düşkündü. Biz 6 kardeştik en büyüğü benim, hepimiz de birbirimize çok düşkündük. Bir de Enes’in uyuşturucu içtiği iddia ediliyor. Eğer böyle bir şey varsa testlerde çıkmaz mı? Neden bir test yapılmadı? Yapılsaydı bu çok rahat anlaşılırdı. Kolundaki ısırık izi de çok fazla gündeme geldi. Bunun nedeni Narin’in kaybolduğuna duyduğu öfke ve acıdan, kolunu ısırmış ama daha önce kolunu falan ısırdığı hiç olmamıştı. Ben de geçen öfkeden kafa vurdum bu bir tepkiydi.”

"Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı?"

Baran Güran, sözlerine şöyle devam etti:

“Diyorlar ki, aile yapmış. Burada bizim köklü bir aile olduğumuzu söylüyorlar zaten. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı? Kimse bize diyebilirdi miydi Narin nerede? Biz, Narin bulunsun diye sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık, medyayı biz çağırdık.”

‘İfadeden sonra Nevzat’ın yaptığını düşündüm’

Baran Güran, ‘Narin’e kim peki ne yapmış olabilir’ sorusuna şu yanıtı verdi: “İfadem alınırken bana sadece, ‘Kimden şüpheleniyorsan’ dediler. Ben kimseden şüphelenmediğimi söyledim. Ancak Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerinden sonra kendi kendime bu Nevzat’ın yaptığını düşündüm. İnsanoğlu ya Narin’e bir şey yapmıştır ya da çarpmıştır ve korkudan böyle bir şey yapmıştır.”

‘Amcamın değil ailenin arazi aracı’

“Biz Molla Gürani’nin torunlarıyız” diyen Baran Güran, şunları söyledi:

“Bu aile eskiden beri ağadır. Herkes bizi ağa olarak biliyor. Köklü olduğumuz için eleştiriliyoruz. Köklü bir aile olmanın nesi kötü. Bize ‘Mala Bag/ağa’ deniliyor. Biz cani bir aile olsaydık, burada güçsüz o kadar aile var, onların arazilerine de konardık. Zengin olduğumuz iddia ediliyor öyle zengin bir aile falan da değiliz. Arazilerimiz var tarımla uğraşıyoruz o kadar. Babamın arabası FIAT, muhtar olan amcamın arabası yok, DNA içinde bulunduğu söylenen araba ailenin araziye gittiği araç, ailede herkes kullanıyor.

‘Ailede HÜDAPAR’lı yok’

Ailemde Hizbullah’ı tutan tek kişi yok. Ama bizim ailede, şöyle bir şey de kimse kimseye demez ‘Sen bu partiye ya da bu partiye oy ver’ Ben de siyaseti seven bir insan değilim. Uzaktan yakından da ilgilenmem. Ama ailede kimse HÜDAPAR’lı değil bunu biliyorum.”

‘Toprak kavgası yok’

Baran Güran, aile ilişkilerinin gayet iyi olduğunu belirterek, “Toprak kavgamız falan da yok. Bir kere olsun bile babam ve amcamlar arasında toprak kavgası yaşanmış değil. Ekilen buğday paralarını Salim amcam toplardı ve 6 kardeşe bölüşürdü. Bu yıl da her kardeşe 206 bin TL düştü, belki de 200 bin TL çekildiği söylenen para bu. Çünkü bu parayı çekip kardeşlere verdi” dedi.

‘Kardeşim Tülin hastanede öldü’

Baran Güran, 2019’da Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak kardeşi Tülin Güran’ın ölümüyle ilgili de konuştu. Baran Güran, “Kardeşim Tülin öldüğünde ben de küçüktüm, çok hatırlamıyorum. Yatalaktı ve konuşamıyordu. Kardeşim de zaten hastanede vefat etti. Bunu babam daha önce de dedi. Yerden kalkamıyordu, sırt üstü yatıyordu” ifadelerini kullandı.