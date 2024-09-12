Narin'in amcası Erhan Güran konuştu: 'Katil, kardeşim Salim Güran da olsa cezasını çeksin'

CNN Türk'e konuşan amca Erhan Güran, şunları söyledi:

* İtirafçı Nevzat Bahtiyar bizim komşumuzdu, aramalara katıldı. Sanki Nevzat Bey bu köyde oturmuyormuş gibi, evi uzaktaymış gibi konuşuyor. Narin onları tanıyordu, bize gidip geliyordu. Onlar Narin'i çağırsalar zaten evlerine giderdi. Narin'in evi de Nevzat Bahtiyar'ın evi de belli... Değerlendirmeyi uzmanlara bırakalım.

Katil, kardeşim Salim Güran da olsa cezasını çeksin

* Benim devletimden hiçbir zaman şüphem olmadı. Adalet eninde sonunda tecelli olacak. Kim olursa olsun, bu caninin cezalandırılıp, cezasını çektikten sonra az biraz yüreğimizin soğumasını istiyoruz. Katil, kardeşim Salim Güran da olsa cezasını çeksin.

* Narin annesinden Kur'an kursundan çıktıktan sonra amcasının çocuklarının yanına gitmek için izin istemişti. Anne de ona izin veriyor.

İtirafçı bana Salim'i savunuyordu

* Nevzat Bahtiyar ile hiçbir sıkıntımız yoktu. Olaydan sonra geldi camide yanıma oturdu. Bana Salim'i savunuyordu. Kendince kafasında planını kurdu. İfadeye gittiğini, Salim'in üzerinde durduklarını söyledi. İfadesinde Salim'i savunduğunu söylediğini bana aktardı.

Salim ile Nevzat her gün beraberlerdi

* Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar arasında hiçbir sorun yoktu, hergün kahvede beraberlerdi.

Narin'in kardeşinin ölümü: Mezarın yerini annesi net biliyor

* Tülin Güran yeğenimdir. 12-14 yıl önce hastaydı, 15 gün yoğun bakımda yattı. Cenazeyi hastaneden aldık. Mezarın yerini annesi net biliyor. Ben mezarın yerini gösterebilirim ama tam emin değilim.

Biz Salim Güran'ı vekil olarak tayin ettik

* Biz 9 kardeşiz, hiçbir kardeş arasında husumet yok. Biz Salim Güran'ı vekil olarak tayin ettik. Bütün arazilerimize, işlerimize o bakıyor. Biz ona teslim ettik. Ben Milli Eğitim'de çalışıyorum mesela, hepimiz çalışıyoruz... O köy işlerine bakıyordu.

Bu işi yapan kim olursa olsun onu bu dünyadan yok edin

* Benim ailem söz konusu. Ben ailemden kuşkulanmıyorum ama özellikle bunu da söylüyorum. Ben devletime güveniyorum, gösterdikleri özveriyi görüyorum. Bu işi yapan kim olursa olsun onu bu dünyadan yok edin. Ben bunu istiyorum.

Köy halkı neden sessiz?

* Köy halkı bir şey bilmiyor. Bilmedikleri için konuşmuyor. Biz herkesi nasıl susturacağız. Herkes işinde gücünde.

Salim Güran, Antalya'da 5 kez kimi aradı?

* Salim Güran'ın Antalya'da 5 kez arayıp konuşabildiği kişiye ilişkin bilgim yok. Arkadaşı olabilir. Bir de amcamızın oğlu var. Bir de üvey kardeşimizin dayısı var.