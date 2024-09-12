Merdivenden düştüğü iddia edilmişti! Narin'in ablası Tülin Güran'ın ölüm sebebi ortaya çıktı

Diyarbakır'da Tavşantepe'ye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde üzeri taşla kapatılmış halde cesedi bulunan Narin Güran soruşturması kapsamında aile bireylerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

Suçlamaları kabul etmediler

Narin’in anne, baba ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu yakın akrabalarından oluşan 22 kişinin suçlamaları kabul etmedikleri; küçük kızın kim tarafından öldürüldüğünü bilmedikleri, kendilerinin de bu işin çözülmesini ve katillerin bir an anca bulunarak yargı önüne çıkarılmasını istedikleri şeklinde ifade verdikleri öğrenildi.

Gözaltındaki 22 kişinin ifade alma işlemi tamamlandı, sabah erken saatlerde Diyarbakır Adliyesine sevk edildiler.

Narin'in ablasının ölüm nedeni ortaya çıktı

Bu arada Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasından sonra engelli 5 yaşındaki ablası Tülin’in de 2009 yılında şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıkınca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük kızın hayatını kaybettiği Çocuk Hastalıkları Hastanesi Arşiv ve Dokümantasyon birimine yazı yazarak geriye dönük hastane kayıtlarını istedi.

Tülin’e uygulanan tedavi; radyolojik kayıtları; tahlil ve tetkik sonuçları ile hangi teşhisin konulduğu ve nasıl bir tedavi uygulandığı, ölüm nedeninin kayıtlara nasıl geçtiğine dair belgeleri istedi. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Jandarmaya gönderilen yazıda, 5 yaşındaki Tülin’in hastane kayıtlarına hastalığa bağlı doğal ölüm olarak geçtiği bildirildi.

'Doğal ölüm' denildi, otopsi yapılmadı

Vücudunda travmatolojik bir bulguya rastlanılmadığı, ölümünün herhangi bir darp ve cebir izine bağlı olmayıp akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve zatürrre sonucu hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Otopsi yapılmadan doğal ölüm olarak kayıtlara geçtiği için defnedilen Tülin Güran’ın ölümüyle ilgili tüm kayıtlar 'aslı gibidir' yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Jandarma Komutanlığına gönderildi. Başsavcılığın şüpheli bir durum tespit etmesi halinde Tülin’in de mezarının açılarak soruşturma başlatılabileceği, ancak gerek görülmediği halde incelemenin soruşturmaya dönüştürülmeden tamamlanacağı ifade edildi.