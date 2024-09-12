Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesi: Salim Güran 'Hazırlan, seninle işimiz var' dedi

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, ağabeyleri, amcalarının da 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesi

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, soruşturmada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesini anlattı. Uludağ, şunları söyledi:

'Hazırlan, işimiz var'

Nevzat Bahtiyar olay anını şöyle anlatıyor: Öğlen eve gitmiştim, yemek yedim. Sonra su kesildi. Muhtarı kendi telefonumdan aradım. Muhtar da yetkilileri arayacağını söyledi. Bu aramdan 10 dakika sonra bahçeye çıktım. Annemin evindeki su akıyordu. Annemin oradaki evin orada ağaçları suluyordum. Salim Güran, yukarıdan Arif'in bahçesinden, yani Narin'in bahçesinden bana seslenerek, 'Hazırlan, seninle işimiz var' dedi.

İnşaat malzemelerini boşaltıp cesedi koydum

Ben de hazırlandım, aracıyla geldi. Kimsenin görmediği, ağacın altında bir nokta vardı. Narin'in ön koltuktaki cesedi aldık, benim aracıma koyduk. Daha sonra ben aracı aldım, evimin önüne götürdüm. Bir çuvalda inşaat malzemeleri vardı, onu boşalttım. Narin'in cesedini buraya koyduğunu söyledi. Nevzat Bahtiyar cesedi dereye götürdüğünü söyledi. Önemli bir gelişme... Narin'in cesedinin nereden ve nasıl götürüldüğü ortaya çıktı.

Çukur kazılmış sonra vazgeçilmiş

Narin bir ahırda bir şey gördüğü için bu katliamın gerçekleştirdiği iddiası vardı. Burada önemli bir detay daha var. Arif Güran'ın hemen bitişiğinde 3 tane bina var. Bunların bir bölümü boş, bir bölümü ahır olarak kullanılıyor. Orada yapılan incelemelerde ahırın bir bölümünde yeni yapılmış hafif bir çukur kazılmış. Ama sonra vazgeçilmiş. Ekipler burayı da değerlendiriliyor. Muhtemelen Narin cesedi buraya gömülmek için çalışıldı ama sonra vazgeçildi. Daha sonra bu planın hayata geçirdiği değerlendiriliyor.

Yasak aşk iddiası

Biz cinayet sebebi olarak gayriahlaki ilişki ağından bahsediyoruz. Nevzat Bahtiyar da buna işaret eden açıklamalar yapmış.

Hiçbir şey tesadüf değil

Amca Salim Güran, Nevzat Bahtiyar'ı tesadüfen olaya dahil etmedi. Narin'in cesedinden kurtulmak için işi bilen iyi bir taş ustasına ihtiyacı vardı. Nevzat Bahtiyar bu konuda çok tecrübeli. Su altında bir yapı oluşturarak cesedin hiç bulunamamasını sağlayabilirmiş. Bunu düşünerek Nevzat Bahtiyar'ı seçiyor."