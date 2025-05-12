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"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja hayatını kaybetti

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja hayatını kaybetti. Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

Haber Merkezi
AA
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"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja hayatını kaybetti
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"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nin yazılı açıklamasına göre, Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022'de Covid-19'a yakalanmasının ardından zatürre oldu.

Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığı'nın da koruma altına aldığı Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Ayla" filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyordu.

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