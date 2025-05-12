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Metro istasyonunda reklam panosu kadının başına düşmüştü: O anlar güvenlik kamerasında

Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
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Metro istasyonunda reklam panosu kadının başına düşmüştü: O anlar güvenlik kamerasında
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Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, işten evine gitmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti.

Güner Yertek başından yaralandı

Merdivenlerden çıktığı sırada reklam panosunun üzerine düşmesi sonucu Güner Yertek başından yaralandı. Yertek, sorumlular hakkında şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yürüyen merdivenlerden çıktığı sırada reklam panosunun bir anda düştüğü yer alıyor.

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