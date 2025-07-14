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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay, Oliver Robbins ile görüştü

Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Oliver Robbins ile görüştü.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay, Oliver Robbins ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Oliver Robbins, Ankara’da gerçekleştirilen Stratejik Diyalog Toplantısında, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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