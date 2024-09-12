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Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 kişinin kimliği belli oldu

Diyarbakır Bağlar'daki Narin Güran cinayetine ilişkin gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadesi alınıyor. Soruşturmada gözaltına alınanların kimlikleri de belli oldu.

Haber Merkezi
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Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 kişinin kimliği belli oldu
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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

22 şüphelinin altısı amca

Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltındaki 22 şüphelinin kimlikleri belli oldu. Şüphelilerin, Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), daha önce kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23) olduğu öğrenildi.

 

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