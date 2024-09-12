Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Babası ile amcası arasında neden kavga çıktı?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayda baba serbest bırakılırken anne, ağabey ve 7 kişi hakkında tutuklama istendi. Soruşturmada daha önceden amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Tutuklama talep edilen ağabeyi Enes Güran'ın da ifadesi ortaya çıktı.

Ağabeyin ifadesi ortaya çıktı

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın haberine göre Enes Güran kardeşinin kaybolduğu haberini 19.11'de annesinin 'Narin yemeğe gelmedi' sözleri ile öğrendiğini iddia etti. Enes Güran daha önce de iddia ettiği gibi kolundaki ısırık izini üzüntüden kendisinin yaptığını söyledi.

"Salim Güran ile babam arasında alacak kavgası oldu"

"Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden bir kişi, Narin'e zarar verdiyse Nevzat bunu saklamak için yapmış olabilir" diyen Güran, "2023 yılında Salim Güran ile babam arasında alacak kavgası oldu" dedi.

Ener Güran'ın ifadesi şöyle:

"Ağabeyim askere gidecek diye köye geldim"

Ben aslında Malatya'da yaşıyorum. Ağabeyim askere gidecek diye köye geldim. Geç saatte geldim. Sabah kahvaltı yaptık. Narin öğlen camiye gitmek üzere ayrıldı. Ben de çok yorgundum uyudum. Bir ara bir arkadaşım aradı, yarı uykulu konuştum tekrar uyudum. 16.00'a kadar uyudum.

"Ben kardeşimi çok severdim"

Dışarı çıktım. Akşama eve geldiğimde 19.11'de annem Narin nerede dedi. Bilmiyorum dedim. 16.00'da uyandığımda annem evdeydi, yanında komşumuz vardı. Ama annemin kaçta eve geldiğini uyuduğum için hatırlamıyorum. Ben kardeşimi çok severdim. Kimse ile husumetimiz yok. Kimin neden böyle bir eylemde bulunacağını anlamıyorum.

"Nevzat güçsüz ve sönük bir kişilik"

Kardeşim Narin'i Nevzat bıraktıysa, bunu ancak birinin tehdit ve para ile yaptırılacağını düşünüyorum. Çünkü Nevzat ekonomik olarak güçsüz ve sönük bir kişiliktir. Kendisine böyle bir olayda para için tehdit edilse yapabilir, ya da korkarak yapmış olabilir. Narin'i arama çalışmalarında Nevzat sadece bir kez yanımıza geldi. Salim Güran, Nevzat'ı tehdit ettiyse, Nevzat buna karşı koyamayacak kadar korkak bir insandır.

"Gözümdeki morluklar mısır koçanlarından"

Narin'i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndüksen sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım. Sonra adli tıpa götürüldüğümde küçük çizikler de olduğunu fark edince, mısır koçanları tarafından olabileceğini fark ettim