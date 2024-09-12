"Bilip de söylemememiz gerekenler var" demişti! Bakan Tunç'tan Galip Ensarioğlu açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir gazetecinin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin, "'Bilip de söylemememiz gerekenler var" diyen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun ''bildikleri soruldu mu?" şeklindeki sorusuna "Galip Bey bu konuda ne demek istediğini basın mensuplarına açıkladı, burada dosyanın gizliliğine vurgu yaptı. O dosyanın gizliliğine vurgu yapan kısmı çıkarıldığında konu bağlamından kopmuş oluyor. Çok hassas bir konu bu, burada yanlış anlamalara sebep olan cümleler kurmamamız gerekiyor. Bu konuda özellikle herkesin hassas olması lazım." şeklinde yanıtladı.

Galip Ensarioğlu ne demişti?

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruları yanıtlarken aileyle 40 yıllık dostluğunun bulunduğunu ifade etmişti. Sözcü TV yayınına katılan Ensarioğlu, "Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz" sorusuna "Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek birşey söylemek istemiyoruz. Bir taraftan aile çok büyük acı yaşarken, aile bireylerinden tutuklama ve yeni gözaltılar var... Onları daha fazla yaralayacak, somut bir delile oturtmadan, ilgili birimler taarfından netleştirilmeyen bir şeyi bizim ifade etmemiz de doğru değil." yanıtını vermişti.

"Aile ile 40 yıllık dostluğumuz var"

Galip Ensarioğlu, aileye ilişkin ise "Aile ile 40 yıllık dostluğumuz var. Hemen hemen tüm bireylerini tanırız, gençler hariç. Yakın dostluğumuz var. aileye dair çok spekülasyonlar var sosyal medyada. Ailenin Hizbullahçı olduğunu söyleyen siyasiler var. Siyaseti bu işlere bulaştırmamak lazım. Siyasetin bu işle ne ilgisi olabilir yani. Bunun üzerinden bir siyasi kesimi karalamak veya birilerinin bunun üzerinden rant elde etmesi... Bunlar çok çok çirkin şeyler" demişti.

"Bunu ifade etmek de çok ayıp"

Sözlerini sürdüren Ensarioğlu "Aile Refah Partisi geleneğinden gelen; geçmişte ben Doğru Yol Partisi il başkanlığı yaptığım dönemde yönetimimde de yer alan amcaları var. İyi Parti'de, Ak Parti'de yer almış olanlar da var. Şu anda AK Parti ilçe yönetimimizde de olan bir yeğenleri de var. Merkez sağa yakın bir aile. Bunu ifade etmek de çok ayıp. Bunun siyasi aidiyetleriyel bir ilgisi yok ki" ifadelerini kullanmıştı.