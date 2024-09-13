Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu! Anne Yüksel Güran'ın ifadesinin tam metni

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, tutuklanan anne Yüksel Güran ile yenge Maşallah Güran’ın ifadeleri ortaya çıktı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ilişki iddiasına bulunmuştu

Soruşturma kapsamında Narin’in cansız bedenini amca Salim'den alarak götürüp gömdüğünü itiraf eden ve tutuklanan Nevzat Bahtiyar, ifadesinde Salim Güran’ın, anne Yüksel Güran ve yenge Maşallah Güran ile ilişkisinin olduklarına dair söylentinin olduğunu iddia etmişti. Savcılık bu soruyu da iki kadına sordu.

Anne Yüksel Güran'ın tam ifadesi

5 çocuk annesi anne Yüksel Güran’in ifadesi:

"Hüseyin Güran, 2 ay tatildeydi. Olaydan bir gün önce ben Hüseyin amcalara ziyarete gidecektim. Ancak misafirler geldiği için oraya gidemedik. Misafirlerden sonra ben ve kocam dışarıya çıktık. Hüseyin amca tepede oturuyordu. Sonra Hüseyin amcanın yanına gidip orada oturduk. Biz oraya gittiğimiz için Narin çok sevindi. Çocuklar da orada oturdu. Sonra Muzaffer Güran geldi. Tüm çocuklarıyla orada oturduk. Muzaffer ve Osman bir süre sonra oradan ayrıldı. Yusuf bize yarın Batman'a gideceğiz demişti. Sonra biz de oradan ayrıldık. Tam oradan ayrılacağımız sırada Hüseyin'in 7. Sınıfa giden kızı Hatice, Narin'e yarın Kur'an kursuna gidelim dedi. Sonra buradan ayrıldık.

"Çamaşırlarla Hediye’ye gittim"

Sabah 5 gibi kalktım. Muzaffer de kahvaltıya geldi. Kahvaltıdan sonra Muzaffer ve eşim Arif, Batman iline gittiler. Baran da onlarla birlikte kalktı gitti. Kalktıklarında saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Biz sofrayı kaldırdık. Enes banyoya girdi ve çıktı. Ben ve Narin evdeydik. Çamaşır makinemiz bozuktu. Ben Hediye'yi aradım. Makinesi boşsa elbiseleri getireceğim dedim. Sonra elbiseleri alıp buraya götürdüm.

"Narin 'Kur'an kursuna geç kaldım' dedi"

Saat 13:00'tü. Sofra üzerinde yemek yiyorduk. Sonra sofrayı topladım. Kızım Narin toz alıyordu. Ben koltukta uzanıyordum. Narin bana, 'Ben Kur'an kursuna geç kaldım' dedi. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Ben, kızım hava sıcaktır gitme, dedim. O da çok ısrar etti ve bana saat 16.00'ya kadar kurs var gitmek istiyorum; sonra 'Hüseyin amcanın evine gideceğim' dedi.

"Bu sırada Narin dışarı çıkmıştı"

Bana onları çok özledim dedi. Çok ısrar etti. Gitmek için ısrarlı şekilde çığlıklar atıyordu. Narin yaz boyunca hiç evden çıkmamıştı. Ben hatta kızıma, 'Kızım bacakların çıplak bu haliyle insan kursa gider mi' dedim. Üzerine siyah şort ve tişört giymişti. Sonra Muhammed geldi. Bu sırada Narin dışarı çıkmıştı.

"Çok yorgundum uyudum"

Narin'in dışarı çıktığını görmedim. Bu nedenle dışarı çıktığında ne giydiğini görmedim. Ben oturma odasında oturuyordum. Bu oda evin çıkış kapısını görmemektedir. Muhammed geldi ve biraz konuştuk. Ben çok yorulmuştum. Ben orada yattım. Muhammed de orada yattı. Enes de orada yatıyordu. Eren ise telefon ile oynuyordu. Bir ara uyanıp mutfağa gidip su içip tekrar yattım. Sonra kalktım. Muhammed uyanıktı. Elinde benim telefonum vardı. Bana 'Yenge Hediye elbiselerimizi getirdi' dedi. Ben de ona 'Neden beni uyandırmadın' dedim. O da yengem bırakmadı dedi.

"Hediye ikinci gelişinde şalteri kapatmış"

Sonra Hediye geldi. Hediye dönüşte bana kendisine ait su dinamosunun şalterini kapattığını söyledi. İlk geldiğinde dinamonun şalterini açıp, ikinci gelişinde şalteri kapatmıştı. Hediye ikinci gelişinde Enes uyuyordu. Hediye'nin evime ilk gelip beni uyandırmadan dönmesi ile ikinci geldiği süre arasında ne kadar geçtiğini bilmiyorum. Ancak geldiğinde ben uyanmıştım. Hediye'nin su dinamosu şalteri Salim'in evinin kapısının hemen önündedir. Salim ile Hediye'nin dinamosu aynı şalteri kullanmaktadır.

"Enes'e telefon geldi"

Hediye'nin evi Salim'in hemen arka kısmında bulunmaktadır. Evleri birbirine yakındır. Hediye'nin 4 çocuğu vardır. Hediye geldiğinde Muhammed uyuyordu. Eren uyanıktı. Valizi getirdim. Valizin içerisindeki tüm elbiseler Enes'e aitti. Elbiselerin tümünü Hediye ile katlayıp valize koyduk. Oturmaya devam ettik. Bu sırada Enes'in telefonu çaldı. Enes telefonda konuştu. Kim olduğunu sorduğumda arkadaşlarım dedi. Sonra Enes kalkıp evin içeri kısmında gitti. Sonra da evden çıktı gitti. Enes eve gelmedi. Bu sırada eltim ve ben içeride oturduk. Biz bayağı oturup konuştuk.

"Çocuklar sigara içiyordu"

Hediye çıkarken oğlum Enes eve geldi. Enes geldiğinde babasını yemek için aradı. Sonra ben mutfağa gidip yemeği ocağa bıraktım. Mutfağı ve evi toplayıp dama çıktım. Dama yatakları sermek için çıkmıştım. Damda iken Enes'in sesi gelmekteydi. Ben aşağı indiğimde Eren'i gördüm. Eren'e 'Abin orada mı?' diye sordum. O da evet dedi. Ben de gidip Enes'i çağırdım. 20-30 metre çocuklardan uzaktaydım. Çocuklar sigara içmekteydi. Sigara içtikleri için kendilerini uyarıp tembihledim.

"Ahırda oturuyorlardı"

Sonra oğlum Enes, aşağı indiğimde ahırdan 20-30 metre uzakta Enes, Ufuk, ismini İsa ya da Yusuf olarak bildiğim çocuklarla beraber oturuyorlardı. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ancak hava kararmaya başlamıştı. Enes'e seslenip oğlum bana yardım et dedim. Enes gelip bana yardım etti ve ahırın penceresini kapattık. Pencere yüksektedir. Enes'in yardımıyla birlikte ahırın penceresini kapatmıştık. Hindileri ahıra koyduk.

"Narin’i yemeğe çağır"

Sonra eltim olan muhtarın eşi Melek Güran (Salim Güran'ın eşi), yanındaki kızı ve kız kardeşleri hep birlikte kapıda oturuyorlardı. Ben Melek'in ameliyat olan babasının sağlık durumunu sorup elbise konusuna girdiklerinde beni tutmayın evde pilavım ateşin üzerinde diyerek oradan ayrılıp eve gittim. Eve geldiğimde çocuklar da eve doğru geliyorlardı. Muhammed'e 'Git kardeşin Narin'i de yemeğe çağır! dedim. Ben mutfağa girene kadar Muhammed eve döndü ve 'Narin orada değil' dedi. Ben dışarı fırlayarak 'Enes sen camiye git bak' dedim ve ben de tepeye çıktım.

"Narin ortada yoktu"

Ben tepeden Maşallah'ı çağırdım. Çünkü ben daha önce yüzlerce defa Narin'i, Maşallah'ın evine bırakmıştım. Kurstan sonra orada olabileceğini düşünerek oraya gittim. Narin'i sordum. Maşallah bana Narin'in orada olmadığını söyledi. Sonra Hediye'yi aradım. 'Narin orada değil mi?' diye sordum. O da 'Yok burada değil' dedi. Sonra Hediye'nin kızı Ecrin'i Yasemin'in evine Narin'i sormaya gönderdim. İki dakika geçmeden tekrardan Hediye'yi arayıp Narin'in, Yasemin evinde olup olmadığını tekrardan sordum. Bana 'orada değil' dediler.

"İsa, Narin’i 18.00 sıralarında görmüş"

Hemen camiye gittik. Cami inşaattır. Belki bir yere düşmüştür diye oraya gittik. Caminin kapısına gidip feryat edip Narin burada mı diye sordum. O sırada İsa Kaya, bana saat 18.00'de Narin'i, cami civarında gördüğünü söyledi. Bunu söylemesi üzerine biraz gevşedim. Dedim belki arkadaşları ile oynamaya dalmıştır. Sonra eve gittiğimde bütün köy toplandı. Hava kararmıştı. Ancak saatin kaç olduğunu bilmediğim bir sırada Maşallah'ı tekrardan gördüm. Kendisi de bana 17.00-17.30 sıralarında Narin'i gördüğünü söyledi. Ancak Narin'i bulamadık. Ağlayıp çocuklarım da aşağıya inip çeşmeye koşmaya başladık. Bütün köylü Narin'i aramaya başladık. Ancak bulamadık.

"Kocama söylemedim"

Ben kocama Narin'in kaybolduğunu söylemedim. Ancak köyden biri kocamı arayıp Narin'in kaybolduğunu söylemiş. O da beni aradı ve Narin nerede diye sordu. Ben de bilmiyorum dedim ve kocam telefonu kapattı. Saat kaçta aradı bilmiyorum."

"Salim’i yanlış aramışım"

İfadesini veren anne Yüksel Güran’a, Salim Güran ile ilgili yapılan bir telefon görüşmesi soruldu.

Anne Güran bu soruya şöyle cevap verdi;:

"Salim ile ben konuşmadım. Salim ile hiçbir zaman ben konuşmadım. Kimse benim telefonum ile Salim'le konuşmamıştır. Bahsetmiş olduğunuz arama; hatırladığım kadarıyla Saliha'yı aramaya çalışırken yan yana olması sebebiyle Salim'i aramamdan kaynaklanmaktadır. Hatırladığım kadarıyla ben yanlışlıkla aradıktan sonra Salim de beni arayarak "Azize Azize" dedi. Ben de kendisine, 'Abi yanlış aramışım' dedim ve kapattım. Bunun dışında herhangi bir görüşmem gerçekleşmedi."

"Salim ile bir ilişkim olamaz"

Savcılık, tutuklanan Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde geçen ilişki iddiası üzerine anne Yüksel Güran’a, "Salim ile evlenmeden önce herhangi bir gönül ilişkisi olup olmadığı" da soruldu anne Güran şöyle cevap verdi:

"Biz Arif ile nişanlanmadan önce Salim ile Melek nişanlandı. Salim nişanlandıktan sonra Arif askere gitti. Arif acemi birliğinden döndükten sonra da biz Arif ile nişanlandık. Benim mutlu bir ailem vardır. Benim bu adamla da herhangi bir ilişkim olamaz."

"Salim’le bir araya gelmedik"

Anne Yüksel Güran'a, "Narin’in kurstan geliş saati ve olay günü 15.15 civarlarında Salim ile bir arada mıydınız?" diye soru soruldu. Yüksel Güran bu soruya şu cevabı verdi:

"Bahsettiğiniz saatlerde eltim Hediye'nin bizde olduğunu hatırlıyorum. O geldiğinde biz yatıp uyuyorduk. Olay zamanı Salim ile beraber değildim. Salim'i sadece dinamoyu çalıştırmaya gittiğimde hacı Hüseyin'in evinin önünde olduğunu gördüm. Kendisi ile bir araya da gelmedik."

Salim'in Nevzat'a bağırma sesi soruldu

Soruşturmanın en önemli yerlerinden biri de Salim Güran’ın, Arif Güran’ın ahırının yakınında itirafçı Nevzat Bahtiyar’a seslenmesiydi. Savcılık, anne Güran’a “Nevzat'ın ifadesinde sizin ahırınızın olduğu kısımdan Salim'in kendisine doğru, "Nevzat hazırlan seninle işimiz var" diye bağırdığını beyan ettiği, sizin evin konumu Nevzat'ın bulunduğu yere daha yakın olması da değerlendirildiğinde; Salim'in bu seslenmesini duyup duymadığınızı söyleyin” diye soru sordu.

Anne Yüksel Güran ise şu cevabı verdi:

“Ben kesinlikle böyle bir seslenme duymadım. Evde klima çalışmaktaydı. Pencerelerde bu nedenle kapalıydı. Saat 05.00 uyandığımızdan biz her gün o saatlerde klimayı çalıştırarak uyumaktayız. Bu nedenle bu seslenmeyi duymamış olabilirim."

Anneye battaniye de soruldu. Anne Güran hiç kimseye battaniye vermediğini iddia etti.

"Salim’in arabasına hiç binmedik"

Salim Güran’ın kullandığı arabada, Narin’in DNA’sı bulunmasıyla ilgili soruya cevap veren anne Güran şöyle konuştu:

"Biz ailecek hiçbir zaman Salim'in arabasına binmedik. Narin kızım da bizden ayrı kesinlikle binmedi. 14/07/2024 tarihinde Berat'ın nişan merasim günü eşim Arif'in, Mersin ilinde olması nedeniyle Salim'in aracına Narin, Eren, Ecrin, Damla, Hediye, Miran bindiler. Aracı Devran sürmekteydi. Narin aracın arka koltuğuna bindi. Aracın ön yolcu koltuğunda Fuat'ın karısı Hediye oturmaktaydı. Ben bu araca hiç binmedim. Narin'de bunun dışında hiç bu arabaya binmedi.

"Kızıma neden zarar verdi bilmiyorum"

Nevzat ve Salim her zaman birlikte gezerler. İyi arkadaştırlar. Onları her zaman birlikte görüyordum. Dost olduklarını biliyorum. Bizim Salim ile ailecek herhangi bir husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum."

Maşallah yenge ilişki iddiasına yanıt verdi

Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde Salim Güran’ın ilişki yaşadığını duyduğunu iddia ettiği ikinci isim ise yenge Maşallah Güran’dı.

Soruşturma kapmasında gözaltına alınan yenge Maşallah Güran’a savcılık Salim’le ilişki sorusunu sordu.

Maşallah Güran bu soruya şöyle cevap verdi:

"Nevzat Bahtiyar'ın, benim Salim Güran ile ilişkim olduğuna dair beyanı yalandır. Kabul etmiyorum. Yine Salim Güran'ın Yüksel Güran ile ilişkisinin olduğuna da ihtimal vermiyorum. Nevzat Bahtiyar suçtan kurtulmak için benle Yüksel'e iftira atmaktadır. Bunun haricinde Salim Güran, Nevzat Bahtiyar ve Yüksel Güran'ın Narin'i öldürüp öldürmediklerini bilmiyorum, Olaydan sonra telefonumda herhangi bir arama ya da mesajları silmedim.”