Adalet Bakanı Tunç: FETÖ ile mücadele bitmedi, teyakkuz kesintisiz sürecek

Adalet Bakanı Tunç, devam eden soruşturma ve davalar için, " Bu mücadele bitmedi. Hala soruşturmalar devam ediyor. İhbarlar oluyor. Süreç hassas bir şekilde sürdürülüyor. Teyakkuz kesintisiz bir şekilde sürecek" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Haber Global Muhabiri Neslihan Can'ın sorularını yanıtlayan Tunç, "Meclis'in o geceki direnişi unutulmaz. O gece iktidarıyla muhalefetiyle her kesim üzerine bombalar yağarken nasıl bir kararlılık içinde olduğunu gördük. Gazi Meclisimiz birkaç kez bombalandı. Bu bombalar atılırken dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bey kürsüdeydi. Ölsek de buradayız dedi. Meclis'i kapatırsak millet meydanlara inmez dedi. TBMM büyük bir tavır sergiledi.

Meydanlarda milletimizdeki o heyecan. Cumhurbaşkanımızın görüntülü mesajıyla 'Meydanlara' demesiyle millet meydanlara koştu. Milletimiz liderine güvendi. Lideri de milletine güvendiği için o çağrıyı yaptı. Milletimizin üstünde bir güç tanımıyorum dedi ve o hain kalkışma önlenmiş oldu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, şehitlerimizi anıyoruz. Darbeye karşı darbe yapıldı ve şimdi milletin zaferi kutlanıyor. ifadelerini kullandı.

"Teyakkuz kesintisiz bir şekilde sürecek"

Bakan Tunç, "Her zaman dikkatli olmak lazım. Burada FETÖ'nün yıllar boyunca geçen süre içinde devletin kılcal damarlarına nasıl yerleştirdiği, nasıl bir tehlike haline geldiği gerek 17-25 Aralık'ta gerek 15 Temmuz'da açıkça görüldü. Sinsi bir şekilde nasıl örgütlenmeyle karşı karşıya olduğumuzu gördük. Bu mücadele bitmedi. Hala soruşturmalar devam ediyor. İhbarlar oluyor. Süreç hassas bir şekilde sürdürülüyor. Teyakkuz kesintisiz bir şekilde sürecek." dedi