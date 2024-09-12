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Narin Güran cinayetini 'dedektif böcekler' çözecek!

Kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne dair önemli ayrıntılar, Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporlarla aydınlanacak. Bu süreçte Adli Tıp, iskelet temizliğinde en sık kullanılan Dermestes maculatus türü böceklerle çalışarak, cinayetin nasıl gerçekleştiğini ortaya koyacak.

Haber Merkezi
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Narin Güran cinayetini 'dedektif böcekler' çözecek!
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Diyarbakır'da kaybolan Narin'in cesedi, 19 gün sonra dere yatağında bir çuval içerisinde gömülü halde bulundu.

Narin’in Diyarbakır’da yapılan otopsisinin ardından detaylı raporun hazırlanması için süreç devam ediyor.

Narin’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi çalışmaları devam ederken İstanbul’a getirilen örnekler Adli Tıp Kurumu’ndaki özel laboratuvarda incelemeye alındı.

Ölüm nedenini 'dedektif böcekler' çözecek

Buradaki incelemede özel küvözlerde saklanan ‘dedektif böcekler’ olarak bilinen böcekler kullanılacak. Üzerinde insan doku kalıntısı bulunan kemiklerin, mikroskop altında incelenebilmesi için bu dokuların kemikten temizlenmesi gerekiyor. Bu noktada, söz konusu böcekler devreye giriyor.

Narin’den alınan örnekler Kemik İnceleme Şubesi’nde bu araştırma için ayrılmış kuvözde muhafaza ediliyor. Böcekler kemiğin üzerindeki dokuyu temizlemeye başladı. Bu doku temizlendiğinde en küçük iz bile tespit edilebilecek ve böylece boyuna dış müdahale olup olmadığı ve ölüme de böyle bir müdahalenin sebep olup olmadığı ortaya çıkacak.

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