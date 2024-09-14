Narin'in amcası Salim Güran'ın son ifadesi ortaya çıktı: 'Yasak aşk' iddiasına yanıt verdi

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın cezaevinden getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından ifadesi alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Güran, cezaevine götürüldü.

"Nevzat yalan söylüyor"

Halk TV'nin haberine göre Amca Salim Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerini reddetti.

"Nevzat yalan söylüyor ben cesedi teslim etmedim. O gün kesinlikle Nevzat'ı görmedim.

"Baz kayıtları yanlış"

'HTS kayıtlarına göre beraber olduğunuz ortaya çıktı' diye sorulması üzerine amca Salim Güran, alınan baz kayıtlarının yanlış olduğunu söyledi.

"Hayat kadınları ile mesajlarım olduğu için sildim"

Telefon mesajlarını silen amca Salim Güran, telefon mesajlarını "hayat kadınlarıyla yazışmalarım var o nedenle sildim. Aile üyelerinin neden telefonlarını sildiğini bilmiyorum." diyerek savundu.

"İlişki iddiaları yalandır"

Narin'in kaçırıldığını çocuğundan öğrendiğini söyleyen Salim Güran, yengesi ile aralarında ilişki olduğu iddiaları hakkındaki soruya "Narinin kaybolduğunu çocuğum arayıp haber verdi. Köye gelir gelmez okul görevlilerini arayarak okulu açtırdım. Benimle ilgili narinin annesi ve maşallah yengemle ilişkim olduğu tamamen yalandır." yanıtını verdi.