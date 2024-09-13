  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan ilk açıklama: 'İlk ifadem de son ifadem de aynı'
Takip Et

Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan ilk açıklama: 'İlk ifadem de son ifadem de aynı'

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın gözaltına alınıp serbest bırakılan babası Arif Güran, Tavşantepe Köyü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arif Güran, "İlk ifadem de son ifadem de aynıdır" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan ilk açıklama: 'İlk ifadem de son ifadem de aynı'
Takip Et

Arif Güran, şunları söyledi:
"İlk günden beri demişiz, devlet zaten burada. temennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile... Şu an kızımın bir mezarı bile olması.. Bu soruşturma ile ilgili zaten gizlilik kararı var. Devlet elinden gelenin fazlasını yapıyor. Allah'ın izniyle, kim olursa olsun, kim yakalanmışsa, kim tutuklanmışsa, illa ki bunu devlet çıkaracak. Savcıya verdiğim ilk ifadem de, son ifadem de aynıdır. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır. Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır, allah onlardan razı olsun.

Fenomenlerin kızımdan nemalanmasını istemiyorum

Tanımadığım insanların kızımın fotoğrafını çekmesi, fenomenlerin kızımdan nemalanmasını istemiyorum. Ben kızımın acısını yaşayamıyorum. Rica ediyorum.

Devletimiz elinden geleni yaptı bu davayla ilgili. Araştırmalar devam edecek. Rabbim onlara da aynısını yaşatsın. Allah belalarını versin. Biz lüks bir aile değildik, çekirdek bir aileydik. Devlet herkesi alabilir, devlet benden şüpheleniyorsa beni, bir başkasını da alabilir. Ben inanıyorum. Devlet kızımızın kanını yerde bırakmayacak.

Oğlum bir daha yakalanır, bir daha alınır, bir daha bırakılır. Devletin bileceği iş. Netice olarak bu soruşturmanın savcılarımızın başarılı gitmesi için en gerekiyorsa yapılır. Bu normal bir durum değil.

Nevzat Bahtiyar'ın çirkin yüzünü göremedim

Devlet ne diyorsa o şekildedir. Nevzat Bahtiyar akşamları gelirdi, yanımda otururdu ama yanımda otururken insanların çirkin yüzlerini göremiyorsunuz."

Narin'in babası Arif Güran'ın ifadesi ortaya çıktıNarin'in babası Arif Güran'ın ifadesi ortaya çıktıGündem

 

Gündem
SON DAKİKA: Narin cinayetinde amca yeniden adliyede: Sildiği WhatsApp yazışmalarına ulaşıldı
SON DAKİKA: Narin cinayetinde amca yeniden adliyede: Sildiği WhatsApp yazışmalarına ulaşıldı
AK Parti grubundan İBB'nin cemevi kararına tepki
AK Parti grubundan İBB'nin cemevi kararına tepki
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy: “60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefine emin adımlarla ilerliyoruz”
Bakanı Ersoy: “60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefine emin adımlarla ilerliyoruz”
Fransa'da saldırıya uğrayan Türk şoför hayatını kaybetti
Fransa'da saldırıya uğrayan Türk şoför hayatını kaybetti
Son dakika! Narin soruşturmasında yeni gözaltı!
Son dakika! Narin soruşturmasında yeni gözaltı!
Erdoğan: Irkçılık adı altında Türkiye düşmanlığı yapılıyor
Erdoğan: Irkçılık adı altında Türkiye düşmanlığı yapılıyor