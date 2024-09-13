Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan ilk açıklama: 'İlk ifadem de son ifadem de aynı'

Arif Güran, şunları söyledi:

"İlk günden beri demişiz, devlet zaten burada. temennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile... Şu an kızımın bir mezarı bile olması.. Bu soruşturma ile ilgili zaten gizlilik kararı var. Devlet elinden gelenin fazlasını yapıyor. Allah'ın izniyle, kim olursa olsun, kim yakalanmışsa, kim tutuklanmışsa, illa ki bunu devlet çıkaracak. Savcıya verdiğim ilk ifadem de, son ifadem de aynıdır. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır. Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır, allah onlardan razı olsun.

Fenomenlerin kızımdan nemalanmasını istemiyorum

Tanımadığım insanların kızımın fotoğrafını çekmesi, fenomenlerin kızımdan nemalanmasını istemiyorum. Ben kızımın acısını yaşayamıyorum. Rica ediyorum.

Devletimiz elinden geleni yaptı bu davayla ilgili. Araştırmalar devam edecek. Rabbim onlara da aynısını yaşatsın. Allah belalarını versin. Biz lüks bir aile değildik, çekirdek bir aileydik. Devlet herkesi alabilir, devlet benden şüpheleniyorsa beni, bir başkasını da alabilir. Ben inanıyorum. Devlet kızımızın kanını yerde bırakmayacak.

Oğlum bir daha yakalanır, bir daha alınır, bir daha bırakılır. Devletin bileceği iş. Netice olarak bu soruşturmanın savcılarımızın başarılı gitmesi için en gerekiyorsa yapılır. Bu normal bir durum değil.

Nevzat Bahtiyar'ın çirkin yüzünü göremedim

Devlet ne diyorsa o şekildedir. Nevzat Bahtiyar akşamları gelirdi, yanımda otururdu ama yanımda otururken insanların çirkin yüzlerini göremiyorsunuz."