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Narin'in cansız bedeninin bulunma anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı!

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 19 günlük arama çalışmalarının ardından evinden 3 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında çuval içinde bulunmuştu. O anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Narin'in cansız bedeninin bulunma anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı!
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8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe kırsalında, Kur'an kursundan eve dönerken kaybolmuştu. Talihsiz kız arama çalışmalarının 19. gününde evinin yakınındaki bir derenin içinde bulunmuştu. Üzeri taşla örtülmüş bir çuvalın içine konan Narin'in, boynundaki izlerden boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kamu oyunun yakından takip ettiği olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çuvalın üzerine konulan taşların büyüklüğü dikkat çekti

Narin cinayetinde her geçen gün soruşturma derinleşirken kahreden bir görüntüye ulaşıldı. Küçük kızın derede bulunduğu ana ait görüntü ortaya çıktı.  Narin'in cansız bedeninin bulunduğu çuvalın üzerine konulan taşların büyüklüğü dikkat çekti. Her birinin 30 - 40 kilo civarında olduğu değerlendirildi.

11 kişi tutuklandı

Adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran, (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran'ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40), Ramazan Atasoy tutuklandı.

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