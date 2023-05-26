Kademeli emeklilik geliyor mu?
Emeklilikte prime takılanlara (EPT) emeklilik hakkı verilecek mi? Çalışanlar için kademeli emeklilik geliyor mu? EYT'de emekli olamayanları yakından ilgilendiriyor. Eylül 1999 sonrası işe girenler ve çalışma hayatını etkileyecek dikkat çeken açıklama...
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Twitter'dan yaptığı açıklamada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kademeli emeklilikle ilgili yeni bir açıklama yapacağını açıkladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen 5900 gün primi tamamlayanlar çalışanlar, çıkarılan kararla EYT'yle emekli olmaya hak kazanmışlardı.
Ancak çalışma hayatlarında 5.000 gün prim veya 3.600 gün prim tamamlayanlar, EYT'den yararlanamadı.
15 yıl ve 3.600 gün çalışanlarla 58 ve 60 yaş çalışanlara emeklilik getirilecek mi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan Özgür Erdursun, kademeli emeklilik açıklaması yaparak şu mesajı paylaştı:
"Az önce Cumhurbaşkanı adayı Sayın @kilicdarogluk ile görüştüm. 08.09.1999 sonrası sigortalı olanlara KADEMELİ EMEKLİLİK gelecek! EYT’de tüm eksikler giderilecek…"
Az önce Cumhurbaşkanı adayı Sayın @kilicdarogluk ile görüştüm. 08.09.1999 sonrası sigortalı olanlara KADEMELİ EMEKLİLİK gelecek! EYT’de tüm eksikler giderilecek…— Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) May 26, 2023