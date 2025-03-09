Gözaltına alınan Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle nedeniyle Kurtuluş hakkında resen soruşturma açtı.

Kurtuluş, hakkında "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Habertürk'ün aktardığına göre gözaltına alınan Ahmet Kurtuluş, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ne oldu?

Kadıköy Belediye Meclisi'nde, Meclis 1. Başkanvekili ile AK Parti Grup Başkanvekili arasında süre kısıtlaması nedeniyle tartışma yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşması devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Bilgili, kendisinden önceki konuşmacı CHP'li Meclis Üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye sordu. Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Kurtuluş, mikrofonunu kapattı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi.

Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik" dedi. Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrıldı. Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye olayla ilgili sert eleştride bulunmuştu. Erdoğan, "Dün Kadıköy Belediyesi'nde meclis üyesi kadın kardeşimize karşı yapılan hadsizlik, 28 Şubat genlerini bir kez daha göstermiştir. Dün tekrar görüldüğü üzere CHP kadın karşıtı bir partidir. CHP kadın düşmanlığıyla maruf zihniyetinden ne kadar önce temizlenirse hem kadınlarımız hem de ülkemiz için en hayırlı şeyi yapmış olur" demişti.

CHP disiplin süreci başlattı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" ifadelerini kullandı.

Kurtuluş gözaltına alındı

AK Parti'li Meclis üyesiyle yaşadığı tartışmanın ardından hakkında soruşturma başlatılan Kadıköy Belediye Meclisi Başkanvekili Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı.

Kadıköy Belediye Başkanı duyurdu

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından "Meclis Başkanvekilimiz Ahmet Kurtuluş şu anda gözaltı kararıyla evinden alındı" açıklamasını yaptı.

Meclis Başkanvekilimiz Ahmet Kurtuluş şu anda gözaltı kararıyla evinden alındı.



7 Mart’ta Belediye Meclisimizde tasvip etmediğimiz tartışmalar yaşanmış ve istenmeyen bazı söylemler sarf edilmiştir. Siyasette gerilimler olabilir, ancak bunların orantılı, saygı çerçevesinde ve… — Mesut Kösedağı (@mesutkosedagi) March 8, 2025

Kösedağ'ın açıklaması şu şekilde:

"Meclis Başkanvekilimiz Ahmet Kurtuluş şu anda gözaltı kararıyla evinden alındı. 7 Mart’ta Belediye Meclisimizde tasvip etmediğimiz tartışmalar yaşanmış ve istenmeyen bazı söylemler sarf edilmiştir. Siyasette gerilimler olabilir, ancak bunların orantılı, saygı çerçevesinde ve adil şekilde ele alınması esastır. Durumla ilgili sürecin hukukun evrensel ilkelerine bağlı kalınarak yürütülmesini temenni ediyorum. Süreci yakından takip ediyoruz."

“İfade Özgürlüğünün Engellenmesi” suçlaması yöneltildi

Ahmet Kurtuluş’a “Görevi kötüye kullanma” (TCK 257), “İfade Özgürlüğünün Engellenmesi” (TCK 109) ve “Kamu Görevine İlişkin Hakların engellenmesi” (TCK 113) suçlamaları yönetildi.