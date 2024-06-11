Kadıköy'de ambulansı durduran şüpheli yakalandı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bostancı Köprüsü istikametinde, motosikletteki 2 kişinin ambulansı durdurarak içinde hasta olup olmadığına baktığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Polis E.B.'yi gözaltına aldı

Ekipler, yaptığı çalışma sonucu motosikletteki kişilerin kimliklerinin M.T. ile E.B. olduğunu belirledi. Polis, motosiklette sürücünün arkasında oturan E.B'yi gözaltına aldı, M.T.'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Bakan Koca "Yasa peşlerinde" ifadesini kullanmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kadıköy'de hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi anına ilişkin video paylaşmış ve "Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." ifadelerini kullanmıştı