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Kağıthane'de sır olay: İranlı sosyal medya fenomeni pencereden düştü, kızını itfaiye kurtardı

İstanbul Kağıthane'de İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, evde mahsur kaldığı belirlenen 2 yaşındaki kızını itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber Merkezi
İHA
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Kağıthane'de sır olay: İranlı sosyal medya fenomeni pencereden düştü, kızını itfaiye kurtardı
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Olay, 6 Aralık Cuma günü saat 01.00 sıralarında Kağıthane’ye bağlı Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, gece saatlerinde 2 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı evine geldi. Mohseni bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle 4’üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Ağır yaralanan Mohseni yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahsur kalan kızını itfaiye kurtardı

Kadının 2 yaşındaki kızının ise evde mahsur kaldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, küçük kızı pencereden alarak kurtardı.

Genç kadının durumu ağır

Mohseni’nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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