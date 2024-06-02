Kalben uyuşturucu iddialarına ne dedi? İlk kez konuştu!

Şarkıcı Kalben'in evine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlenmişti.

8 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda ünlü şarkıcının evinde bulunan üç parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan 'skunk' türü uyuşturucu madde ile 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti.

Gözaltına alınma süresiyle tüm gözleri üzerine çeken Kalben adliyeye sevk edilmiş ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ünlü şarkıcıya yurtdışına çıkış yasağı konmuştu.

Serbest kaldıktan sonra bir video ile açıklama yapan ünlü şarkıcı "kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isimlere uyuşturucu sattığı iddiası

Kalben'in arkadaş kurbanı olduğu yönde de haberler çıkmıştı. Yurt dışında olduğu bir zamanda uyuşturucu kullanırken görüntülerin çekildiği popüler şarkıcı hakkında çeşitli iddialar da öne sürülmüştü.

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Kalben'in müzik sektöründeki birçok ünlü isme menajeri aracılığıyla uyuşturucu sattığı iddiası bomba etkisi yaratmıştı.

İddiaların odağındaki şarkıcıdan kısa süre sonra yalanlama da gelmişti.

"Kim suçlu olmadığı bir konuda suçlanmamış ki..."

Geçtiğimiz akşam verdiği konser sonrası görüntülenen Kalben haftalar sonra ilk kez kameralara konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Muhabirlerin "Menajeriniz ve arkadaşınız tarafından ihanete uğradınız" demesi üzerine konuşan Kalben "Bir şey söyleyeceğim. Bu memlekette kim ihanete uğramamış. Kim suçlu olmadığı bir konuda suçlanmamış ki..." diyerek yanıt verirken söz konusu iddiaları da bir kez daha yalanladı.