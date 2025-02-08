Kalp ameliyatı olmuştu! Devlet Bahçeli taburcu oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,, partisinin 4 Şubat'taki grup toplantısını iptal etmiş, yıllar sonra bir kez daha İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastanede tedavi altına alınmıştı.

T24'ün edindiği bilgiye göre kalp kapakçığı ameliyat olan Bahçeli, kalp kapakçığının yenilenmesinden iki gün sonra taburcu oldu.

"Operasyon başarılı şekilde tamamlandı"

MHP'den yapılan açıklamada "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denilmişti.