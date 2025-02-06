Devlet Bahçeli kalp ameliyatı oldu! İşte sağlık durumu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı olduğu bildirildi.

Söz konusu iddiayı T24 gündeme getirdi. Haberde "Daha önce kalp kapakçığında yaşadığı sağlık sorununun tekrar etmesi nedeniyle hastaneye yatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı, başarı bir cerrahi müdahaleyle yenilendi." ifadelerine yer verildi.

Grup toplantısını iptal etmişti

Bahçeli, partisinin 4 Şubat'taki grup toplantısını iptal etmiş, yıllar sonra bir kez daha İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastanede önceki gün tedavi altına alınmıştı.

Sağlık durumu iyi

T24'ün edindiği bilgiye göre daha önce aynı gerekçe ile ameliyat olan Bahçeli'nin kalp kapakçığı yenilendi. Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.