Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'kalp rahatsızlığı' nedeniyle İstanbul Anadolu Yakası'nda bir özel hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını öne sürüldü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir “Devlet Bahçeli yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçti ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor.” açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu hafta partisinin grup toplantısını yapmamıştı.