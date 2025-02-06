AK Parti'den Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sayın Bahçeli’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 6, 2025
Sn Bahçeli’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. @MHP_Bilgi