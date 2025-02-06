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AK Parti'den Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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AK Parti'den Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik geçmiş olsun mesajı paylaştı. 

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sayın Bahçeli’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." dedi.

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