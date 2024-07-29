Kamuda binlerce kadro açıldı: En düşük maaş 40 Bin TL

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu personeli alımı için geniş bir kadro ilanı yayımladı. Akademik personelden polislere, memurlardan sürekli işçilere kadar birçok pozisyon için başvurular açıldı. İşte kamuya personel alımı ile ilgili detaylar, başvuru tarihleri ve açık kadrolar…

Kadro açılan kurum ve kontenjanlar

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan yeni kadrolar arasında akademik personel, polis, sürekli işçi ve sözleşmeli personel pozisyonları yer almakta. Aşağıda, başvuru yapabileceğiniz açık kadrolar ve başvuru tarihleri bulunmaktadır:



Amasya Üniversitesi

30 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)

Balıkesir Üniversitesi

10 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

59 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)

Düzce Üniversitesi

57 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)

İstanbul Üniversitesi

65 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)

Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md.

sürekli işçi statüsünde 240 tekniker alım ilanı ( 5 ağustos - 9 ağustos)

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

21 öğretim üyesi alacak ( 27 temmuz - 10 ağustos)

Galatasaray Üniversitesi

9 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)

Galatasaray Üniversitesi

2 öğretim elemanı alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

80 sözleşmeli personel alacak ( 5 ağustos - 11 ağustos)

Mardin Artuklu Üniversitesi

3 öğretim elemanı alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)

Mardin Artuklu Üniversitesi

13 öğretim üyesi alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)

Hakkari Üniversitesi

22 sözleşmeli personel alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)

İstanbul Üniversitesi

1 öğretim elemanı alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)

Muş Alparslan Üniversitesi

25 öğretim üyesi alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)

Orman Genel Müdürlüğü

9 sözleşmeli personel alacak ( 29 temmuz - 9 ağustos)

Jandarma Genel Komutanlığı

31 personel temin edecektir ( 25 temmuz - 2 ağustos)

Süleyman Demirel Üniversitesi

3 öğretim üyesi iptal ilanı ( 25 temmuz - 5 ağustos)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

19 öğretim üyesi alacak ( 25 temmuz - 8 ağustos)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

25.07.2024 tarihli ilanda düzeltme yapılmış olup 1 doktor öğretim üyesi alacaktır ( 25 temmuz - 8 ağustos)

Atatürk Üniversitesi

36 öğretim üyesi alacak ( 25 temmuz - 8 ağustos)

Karabük Üniversitesi

46 öğretim üyesi alacak ( 24 temmuz - 7 ağustos)

Emniyet Genel Müdürlüğü

2500 polis memuru alacak ( 23 temmuz - 29 temmuz)

Emniyet Genel Müdürlüğü

polis akademisi başkanlığı 210 komiser yardımcısı alacak ( 23 temmuz - 29 temmuz)

Yozgat Bozok Üniversitesi

59 öğretim üyesi alacak ( 23 temmuz - 6 ağustos)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

16 öğretim üyesi alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)

Türk-Alman Üniversitesi

15 öğretim üyesi alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)

Türk-Alman Üniversitesi

4 öğretim elemanı alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)

Sayıştay Başkanlığı

25 sayıştay denetçi yardımcısı adayı alacak ( 21 ağustos - 28 ağustos)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

56 öğretim üyesi alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

121 adet sözleşmeli personel alım ilanı ( 22 temmuz - 5 ağustos)

Kayseri Üniversitesi

3 öğretim üyesi alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)

Kayseri Üniversitesi

4 öğretim elemanı alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)

Tarsus Üniversitesi

19 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 5 ağustos)

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

45 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

2 öğretim elemanı alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)

Kafkas Üniversitesi

68 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

125 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)

Bartın Üniversitesi

32 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)

Anadolu Üniversitesi

53 öğretim üyesi alacak ( 18 temmuz - 1 ağustos)

Giresun Üniversitesi

9 öğretim üyesi alacak ( 18 temmuz - 2 ağustos)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

20 öğretim üyesi alacak ( 18 temmuz - 1 ağustos)

Yalova Üniversitesi

2 öğretim elemanı alacak ( 18 temmuz - 1 ağustos)

Siirt Üniversitesi

58 öğretim elemanı alacak ( 18 temmuz - 1 ağustos)

Bursa Uludağ Üniversitesi

24 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Bursa Uludağ Üniversitesi

13 öğretim görevlisi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Yalova Üniversitesi

14 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

11 öğretim elemanı alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Bursa Teknik Üniversitesi

25 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Bursa Teknik Üniversitesi

2 öğretim elemanı alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

29 öğretim elemanı alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

21 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Bingöl Üniversitesi

24 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

53 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

İnönü Üniversitesi

110 sözleşmeli personel alacak ( 14 temmuz - 29 temmuz)

Aksaray Üniversitesi

38 öğretim üyesi alacak ( 12 temmuz - 29 temmuz)

Necmettin Erbakan Üniversitesi

76 öğretim üyesi alacak ( 12 temmuz - 29 temmuz)

Taşköprü (Yalova) Belediye Başkanlığı

2 memur alacak ( 26 ağustos - 29 ağustos)