Kamuda binlerce kadro açıldı: En düşük maaş 40 Bin TL
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kamuya alım yapılacak kadrolar açıklandı. Bu kapsamda en düşük 40 Bin TL maaş ile kamuya binlerce personel alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu personeli alımı için geniş bir kadro ilanı yayımladı. Akademik personelden polislere, memurlardan sürekli işçilere kadar birçok pozisyon için başvurular açıldı. İşte kamuya personel alımı ile ilgili detaylar, başvuru tarihleri ve açık kadrolar…
Kadro açılan kurum ve kontenjanlar
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan yeni kadrolar arasında akademik personel, polis, sürekli işçi ve sözleşmeli personel pozisyonları yer almakta. Aşağıda, başvuru yapabileceğiniz açık kadrolar ve başvuru tarihleri bulunmaktadır:
Amasya Üniversitesi
30 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)
Balıkesir Üniversitesi
10 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
59 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)
Düzce Üniversitesi
57 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)
İstanbul Üniversitesi
65 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)
Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md.
sürekli işçi statüsünde 240 tekniker alım ilanı ( 5 ağustos - 9 ağustos)
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
21 öğretim üyesi alacak ( 27 temmuz - 10 ağustos)
Galatasaray Üniversitesi
9 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)
Galatasaray Üniversitesi
2 öğretim elemanı alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
80 sözleşmeli personel alacak ( 5 ağustos - 11 ağustos)
Mardin Artuklu Üniversitesi
3 öğretim elemanı alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)
Mardin Artuklu Üniversitesi
13 öğretim üyesi alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)
Hakkari Üniversitesi
22 sözleşmeli personel alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)
İstanbul Üniversitesi
1 öğretim elemanı alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)
Muş Alparslan Üniversitesi
25 öğretim üyesi alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)
Orman Genel Müdürlüğü
9 sözleşmeli personel alacak ( 29 temmuz - 9 ağustos)
Jandarma Genel Komutanlığı
31 personel temin edecektir ( 25 temmuz - 2 ağustos)
Süleyman Demirel Üniversitesi
3 öğretim üyesi iptal ilanı ( 25 temmuz - 5 ağustos)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
19 öğretim üyesi alacak ( 25 temmuz - 8 ağustos)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
25.07.2024 tarihli ilanda düzeltme yapılmış olup 1 doktor öğretim üyesi alacaktır ( 25 temmuz - 8 ağustos)
Atatürk Üniversitesi
36 öğretim üyesi alacak ( 25 temmuz - 8 ağustos)
Karabük Üniversitesi
46 öğretim üyesi alacak ( 24 temmuz - 7 ağustos)
Emniyet Genel Müdürlüğü
2500 polis memuru alacak ( 23 temmuz - 29 temmuz)
Emniyet Genel Müdürlüğü
polis akademisi başkanlığı 210 komiser yardımcısı alacak ( 23 temmuz - 29 temmuz)
Yozgat Bozok Üniversitesi
59 öğretim üyesi alacak ( 23 temmuz - 6 ağustos)
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
16 öğretim üyesi alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)
Türk-Alman Üniversitesi
15 öğretim üyesi alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)
Türk-Alman Üniversitesi
4 öğretim elemanı alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)
Sayıştay Başkanlığı
25 sayıştay denetçi yardımcısı adayı alacak ( 21 ağustos - 28 ağustos)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
56 öğretim üyesi alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
121 adet sözleşmeli personel alım ilanı ( 22 temmuz - 5 ağustos)
Kayseri Üniversitesi
3 öğretim üyesi alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)
Kayseri Üniversitesi
4 öğretim elemanı alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)
Tarsus Üniversitesi
19 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 5 ağustos)
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
45 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
2 öğretim elemanı alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)
Kafkas Üniversitesi
68 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
125 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)
Bartın Üniversitesi
32 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)
Anadolu Üniversitesi
53 öğretim üyesi alacak ( 18 temmuz - 1 ağustos)
Giresun Üniversitesi
9 öğretim üyesi alacak ( 18 temmuz - 2 ağustos)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
20 öğretim üyesi alacak ( 18 temmuz - 1 ağustos)
Yalova Üniversitesi
2 öğretim elemanı alacak ( 18 temmuz - 1 ağustos)
Siirt Üniversitesi
58 öğretim elemanı alacak ( 18 temmuz - 1 ağustos)
Bursa Uludağ Üniversitesi
24 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)
Bursa Uludağ Üniversitesi
13 öğretim görevlisi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)
Yalova Üniversitesi
14 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
11 öğretim elemanı alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)
Bursa Teknik Üniversitesi
25 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)
Bursa Teknik Üniversitesi
2 öğretim elemanı alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
29 öğretim elemanı alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
21 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)
Bingöl Üniversitesi
24 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
53 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)
İnönü Üniversitesi
110 sözleşmeli personel alacak ( 14 temmuz - 29 temmuz)
Aksaray Üniversitesi
38 öğretim üyesi alacak ( 12 temmuz - 29 temmuz)
Necmettin Erbakan Üniversitesi
76 öğretim üyesi alacak ( 12 temmuz - 29 temmuz)
Taşköprü (Yalova) Belediye Başkanlığı
2 memur alacak ( 26 ağustos - 29 ağustos)