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Kamuda binlerce kadro açıldı: En düşük maaş 40 Bin TL

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kamuya alım yapılacak kadrolar açıklandı. Bu kapsamda en düşük 40 Bin TL maaş ile kamuya binlerce personel alınacak.

Haber Merkezi
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Kamuda binlerce kadro açıldı: En düşük maaş 40 Bin TL
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu personeli alımı için geniş bir kadro ilanı yayımladı. Akademik personelden polislere, memurlardan sürekli işçilere kadar birçok pozisyon için başvurular açıldı. İşte kamuya personel alımı ile ilgili detaylar, başvuru tarihleri ve açık kadrolar…

Kadro açılan kurum ve kontenjanlar

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan yeni kadrolar arasında akademik personel, polis, sürekli işçi ve sözleşmeli personel pozisyonları yer almakta. Aşağıda, başvuru yapabileceğiniz açık kadrolar ve başvuru tarihleri bulunmaktadır:

 


Amasya Üniversitesi

 

30 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)

Balıkesir Üniversitesi

 

10 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

59 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)

Düzce Üniversitesi

 

57 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)

İstanbul Üniversitesi

 

65 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)

Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md.

 

sürekli işçi statüsünde 240 tekniker alım ilanı ( 5 ağustos - 9 ağustos)

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

 

21 öğretim üyesi alacak ( 27 temmuz - 10 ağustos)

Galatasaray Üniversitesi

 

9 öğretim üyesi alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)

Galatasaray Üniversitesi

 

2 öğretim elemanı alacak ( 29 temmuz - 12 ağustos)

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

 

80 sözleşmeli personel alacak ( 5 ağustos - 11 ağustos)

Mardin Artuklu Üniversitesi

 

3 öğretim elemanı alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)

Mardin Artuklu Üniversitesi

 

13 öğretim üyesi alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)

Hakkari Üniversitesi

 

22 sözleşmeli personel alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)

İstanbul Üniversitesi

 

1 öğretim elemanı alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)

Muş Alparslan Üniversitesi

 

25 öğretim üyesi alacak ( 26 temmuz - 9 ağustos)

Orman Genel Müdürlüğü

 

9 sözleşmeli personel alacak ( 29 temmuz - 9 ağustos)

Jandarma Genel Komutanlığı

 

31 personel temin edecektir ( 25 temmuz - 2 ağustos)

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

3 öğretim üyesi iptal ilanı ( 25 temmuz - 5 ağustos)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

19 öğretim üyesi alacak ( 25 temmuz - 8 ağustos)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

25.07.2024 tarihli ilanda düzeltme yapılmış olup 1 doktor öğretim üyesi alacaktır ( 25 temmuz - 8 ağustos)

Atatürk Üniversitesi

 

36 öğretim üyesi alacak ( 25 temmuz - 8 ağustos)

Karabük Üniversitesi

 

46 öğretim üyesi alacak ( 24 temmuz - 7 ağustos)

Emniyet Genel Müdürlüğü

 

2500 polis memuru alacak ( 23 temmuz - 29 temmuz)

Emniyet Genel Müdürlüğü

 

polis akademisi başkanlığı 210 komiser yardımcısı alacak ( 23 temmuz - 29 temmuz)

Yozgat Bozok Üniversitesi

 

59 öğretim üyesi alacak ( 23 temmuz - 6 ağustos)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

 

16 öğretim üyesi alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)

Türk-Alman Üniversitesi

 

15 öğretim üyesi alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)

Türk-Alman Üniversitesi

 

4 öğretim elemanı alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)

Sayıştay Başkanlığı

 

25 sayıştay denetçi yardımcısı adayı alacak ( 21 ağustos - 28 ağustos)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

56 öğretim üyesi alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 

121 adet sözleşmeli personel alım ilanı ( 22 temmuz - 5 ağustos)

Kayseri Üniversitesi

 

3 öğretim üyesi alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)

Kayseri Üniversitesi

 

4 öğretim elemanı alacak ( 22 temmuz - 5 ağustos)

Tarsus Üniversitesi

 

19 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 5 ağustos)

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 

45 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 

2 öğretim elemanı alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)

Kafkas Üniversitesi

 

68 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

 

125 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)

Bartın Üniversitesi

 

32 öğretim üyesi alacak ( 19 temmuz - 2 ağustos)

Anadolu Üniversitesi

 

53 öğretim üyesi alacak ( 18 temmuz - 1 ağustos)

Giresun Üniversitesi

 

9 öğretim üyesi alacak ( 18 temmuz - 2 ağustos)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 

20 öğretim üyesi alacak ( 18 temmuz - 1 ağustos)

Yalova Üniversitesi

 

2 öğretim elemanı alacak ( 18 temmuz - 1 ağustos)

Siirt Üniversitesi

 

58 öğretim elemanı alacak ( 18 temmuz - 1 ağustos)

Bursa Uludağ Üniversitesi

 

24 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Bursa Uludağ Üniversitesi

 

13 öğretim görevlisi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Yalova Üniversitesi

 

14 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

 

11 öğretim elemanı alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Bursa Teknik Üniversitesi

 

25 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Bursa Teknik Üniversitesi

 

2 öğretim elemanı alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

 

29 öğretim elemanı alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 

21 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Bingöl Üniversitesi

 

24 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 

53 öğretim üyesi alacak ( 17 temmuz - 31 temmuz)

İnönü Üniversitesi

 

110 sözleşmeli personel alacak ( 14 temmuz - 29 temmuz)

Aksaray Üniversitesi

 

38 öğretim üyesi alacak ( 12 temmuz - 29 temmuz)

Necmettin Erbakan Üniversitesi

 

76 öğretim üyesi alacak ( 12 temmuz - 29 temmuz)

Taşköprü (Yalova) Belediye Başkanlığı

 

2 memur alacak ( 26 ağustos - 29 ağustos)

 

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