Dr. Şeref Oğuz: Kamudan 500 araç satsan ne olur onların vale parası etmez!

EKONOMİ Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz, ekonomim.com'a hükümetin çok kapsamlı anti enflasyonist bir paket üzerinde çalışma yaptığını ve mayıs sonuna kadar açıklanacağını söyledi. Aldığı önemli kulis bilgilerini aktaran Oğuz, "Çok kapsamlı bir anti enflasyonist paket gelecek. Mayıs sonunu bulmayabilir. 2018 yılında Berat Albayrak'ın devreye soktuğu 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'ndan daha kapsamlı bir program olacağını düşünüyorum. Ama bu sefer kamu tasarrufundan başlayacak bir paket olacak" dedi.

115 bin aracı satsalar 6-6,5 milyar dolar gelir

Kamu tasarrufu kapsamında geçtiğimiz günlerde 500 aracın satılmasını değerlendiren Şeref Oğuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sembolik olarak 500 araç satışı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu iş 500 araç satışıyla olur mu? 115 bin kamu aracının 500'ünü satsan onların vale parası etmez! 115 bin kamu aracını satsan dahi 6-65 milyar dolar gelir elde ediliyor. Bizim sadece bu sene ihtiyaç duyduğumuz dış borç anapara ve faiz ödemesi 226 milyar dolar."

"Dananın büyüğü ahırda"

Pakette yer alacak tasarruflara ilişki kulis bilgilerini "Asıl dananın büyüğü ahırda" diyerek açıklayan Şeref Hoca şöyle konuştu:

"Kamunun kiralık binalardan eski binalarına geçme durumu da var. Ama asıl mesele şu; vergi istisnaları kaldırılıyor. Zombi şirketlere aktarılan paraların önüne geçilecek. Vergiden vazgeçilmesi durumuna müdahale edilecek. Bu yıl devlet 1,5 trilyon lira vergiden vazgeçti. Bu şirketlerin hangileri olduğuna ulaşmak da çok zor değil her yerde var. Bunlara artık son veriliyor. Asıl kaynak buradan gelecek.

Asıl dananın büyüğü ahırda. Bunlar zombi şirketlere aktarılan paralar, şirketlerinin silinen vergi borçları, hiçbir anlamı olmadan verilen teşvikler ve istisnalar. Bunların toplam değeri de 200-250 milyar dolar tutuyor. 115 bin aracı satarak kazanacağın 6-,6,5 milyar dolar nerede, diğerleriyle yapacağın 200-250 milyar dolarlık tasarruf nerede? Asıl iş diğer tasarrufları hayata geçirmekte."