Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı yeniden sallandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.3 kilometre olarak ölçüldü.
