  3. Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı yeniden sallandı
Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı yeniden sallandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.3 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı yeniden sallandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 11.3 kilometre olarak ölçüldü.

