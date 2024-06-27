Kandilli Rasathanesi duyurdu: Mersin'de yine deprem oldu
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre Mersin'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Mersin beşik gibi sallanıyor. Dün gece 4.0 büyüklüğünde depremle sarsılan Mersin bu defa 3.1'lik depremle sarsıldı.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Mersin'de saat 08.23 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 27, 2024
DEMIRISIK-MEZITLI (MERSIN) https://t.co/5tsJ601ff8
27.06.2024, 08:23:08 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.4 km#Kandilli