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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Mersin'de yine deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre Mersin'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Mersin'de yine deprem oldu
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Mersin beşik gibi sallanıyor. Dün gece 4.0 büyüklüğünde depremle sarsılan Mersin bu defa 3.1'lik depremle sarsıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Mersin'de saat 08.23 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ölçüldü.