LGS lise taban puanları 2024: E-okul yüzdelik dilimler, başarı sıralamaları, kontenjan sayısı nedir?

LGS lise taban puanları 2024, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlayacağı tercih kılavuzuyla birlikte paylaşıldı. E-okul VBS sistemi üzerinden lise türlerine göre il, ilçe ve okul ismi yazarak taban puanlarını görebilirsiniz. Dolayısıyla LGS lise taban puanları başta olmak üzere, yüzdelik dilimler, başarı sıralamaları ve kontenjan sayısı öğrenci ve veliler tarafından masaya yatırılıyor. Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Fen Lisesi'ni tercih etmek isteyen adaylar bu taban puanlarını baz alarak tercihlerini yapmak zorunda. İşte 2024 LGS lise taban puanları ve tüm detaylar.

LGS TABAN PUANLARI 2024

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) taban puanları, öğrencilerin ortaokuldan liseye geçişinde kullanılan bir kriterdir. Bu puanlar, öğrencilerin sınav performanslarına dayanarak belirlenir. Genellikle Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler gibi derslerden oluşan bir sınav sonucuna göre hesaplanır. Öğrencilerin bu sınavdaki başarılarına göre elde ettikleri puanlar, tercih ettikleri liselere girişte bir kıstas olarak kullanılır.

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LGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak LGS tercih işlemleri e-Okul VBS üzerinden yapılabilecek. Bugün yayınlanacak tercih kılavuzuyla birlikte öğrenciler için işlemler başlayacak.

Tercih takvimi doğrultusunda hareket edecek öğrenciler puanlarına göre okulları tercih edebilecek. Yerleştirme işlemleri puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre yapılacak.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

LGS tercih kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ortaöğretim kurumları tercih ve yerleştirme takvimi kılavuzda yer aldı. Adaylar kılavuzu dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ