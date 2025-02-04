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Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu! Başkan yardımcısı gözaltında

İstanbul'da 'kara para' aklama iddiasıyla düzenlenen operasyonda, şüphelilerin çeşitli suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler aracılığıyla Kapalıçarşı'da akladıkları belirlendi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu! Başkan yardımcısı gözaltında
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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, çeşitli suçlardan elde edilen gelirleri paravan şirketler aracılığıyla aklayan şüphelilere yönelik inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli maden ve döviz ticareti yapan 8 ana şirketin çatısı altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumardan elde ettiği gelirleri yasal bankacılık sistemine aktararak akladıkları tespit edildi.

9 milyar TL'lik yasa dışı para

Şüphelilerin bu yolla 9 Milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu belirlendi.

Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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