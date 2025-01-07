  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Karar Resmi Gazete'de: Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi
Takip Et

Karar Resmi Gazete'de: Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karar Resmi Gazete'de: Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi
Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin, sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususları düzenleyen ek 1'inci maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan "deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanları ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan" ibaresi yürürlükten kaldırıldı. 

İlgili fıkra şu şekilde:

"Bu Yönetmelikte poliklinik odası için tanımlanmış gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla, tıp merkezi, poliklinik ve muayenehaneler bünyesinde; deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanları ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan tabiplerce eğitim müfredatları ve sertifika ile edinilmiş yetkinlikleri kapsamında, bulunduğu sağlık kuruluşunda izin verilen tıbbi uygulamalar çerçevesinde, estetik amaçlı sağlık hizmetleri sunulabilir."

Yönetmeliğin "Güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uyumu" başlıklı geçici 4'üncü maddesi de yürürlükten kaldırıldı. 

Ayrıca Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında verilen askı süreleri de 6 ay uzatıldı.

Memur-Sen'den Bakan Işıkhan'a 'zam ve refah payı' ziyaretiMemur-Sen'den Bakan Işıkhan'a 'zam ve refah payı' ziyaretiEkonomi

 

ABD'de çevrim içi alışveriş tutarı tatil sezonunda 280 milyar doları geçtiABD'de çevrim içi alışveriş tutarı tatil sezonunda 280 milyar doları geçtiKüresel Ekonomi

 

Gündem
MHP Bilecik'te istifa! "Hiç kimse beni susturamayacaktır"
MHP Bilecik'te istifa! "Hiç kimse beni susturamayacaktır"
Resmi Gazete'de yayınlandı: 44 kişi ve kurumun malvarlığı donduruldu
Resmi Gazete'de yayınlandı: 44 kişi ve kurumun malvarlığı donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Konya'nın emniyet müdürü değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Konya'nın emniyet müdürü değişti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde maaş krizi: Cemil Tugay'dan açıklama geldi
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde maaş krizi: Cemil Tugay'dan açıklama geldi
112 Acil Çağrı Merkezleri'nde 2024 raporu: 103 milyon çağrıya yanıt verildi
112 Acil Çağrı Merkezleri'nde 2024 raporu: 103 milyon çağrıya yanıt verildi
Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı bıçaklandı
Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı bıçaklandı