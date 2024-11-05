Karayalçın: O davada böyle bir karar verilirse Mehmet Şimşek'in programı çöker

SHP eski Genel Başkanı ve Ankara eski Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Gazete Duvar'dan Didem Mercan'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karayalçın, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istinaftaki 'Ahmak' davasına ilişkin konuştu.

"O davada böyle bir karar verilirse Mehmet Şimşek'in programı çöker"

"Hedef İmamoğlu’nun yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın karşısına çıkmasını engellemek mi?” sorusunu Karayalçın “Ben Ekrem Bey için yürümekte olan istinaf mahkemesinde olan davanın bir siyaset yasağı ile sonuçlanacağını sanmıyorum. O davada böyle bir karar verilirse bu aynı zamanda Mehmet Şimşek’in ekonomik programının tümüyle çökmesi anlamına gelecektir. Böyle bir kararla faizler patlayacaktır, kur patlayacaktır. Türkiye’nin risk primi artacaktır. O nedenle Şimşek’in programı çökecektir. Böyle bir kararda Şimşek’in programı biter. “ diyerek yanıtladı.