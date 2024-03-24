Kastamonu Valiliği’nden fırtına uyarısı

Kastamonu Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın saat 06.00’dan başlayarak 26 Mart Salı günü saat 23.00’e kadar yapılan fırtına tahmini ile ilgili açıklama yapılarak vatandaşlar uyarıldı.

Karadeniz’de etkili olması beklenen fırtına ile ilgili ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceğinin belirtildiği açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son degerlendirmelere göre, 25.03.2024 saat 06.00 ile 26.03.2024 saat 23.00 arasında Batı Karadeniz’in batısı sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, doğusu aksam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın batısında aynı gün akşam, doğusunda Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Denizlerimizde beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.